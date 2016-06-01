台湾债市：10年增额券105/4R殖利率早盘走跌，央行金融稳定报告及美债助多头

路透台北6月1日 - 台湾10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周三早盘下跌。交易员表示，央行的金融稳定报告引发央行续降息的预期，此外美债殖利率上日收跌也有助多头。

交易员表示，虽然市场本对央行6月有降息预期，但是央行上日公布的金融稳定报告中，认为长债殖利率〞易跌难涨〞，引起市场关注。

〞而且空单量现在88亿，在多头市场算很多了。〞一位大型证券商交易员说。

惟他们也说，虽前10年增额券的空单量不算少，不过目前各方对于周六的标债仍然没有把握，估计标债前不致于有太大的波动。

交易员预估，今日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.805-0.825%。

台湾央行周二发布金融稳定报告称，为促进金融稳定，央行将持续关注全球经济金融情势变化对台湾金融体系的影响，并采行妥适的货币、信用及外汇政策，包括调降政策利率及调整不动产贷款的针对性审慎措施等。

美国公债收益率周二从多周高位下跌，此前美股受一波好坏不一的经济数据影响而下滑，良莠不齐的经济数据打压了美国 联邦储备理事会(FED/美联储)6月升息预期。指标10年期公债 收益率报1.842%，低于上周五的1.854%。

本地时间10:25，10年增额券105/4R 发行前交易殖利率跌1.46基点至0.8140%，成交85.5亿台币；至于台股加权指数<.TWII则涨0.60%。

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