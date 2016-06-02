专栏节选：从国宴看见在地食材产业--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自6月2日出版的当期「老谢开讲」专栏) 蔡英文总统领导民进党重返执政之路，大家也在看哪些产业会重返荣耀之路。新政府提出五大创新产业，包括绿能科技、生技医疗、国防航太、智慧机械及亚洲矽谷（物联网与智慧产品），是大家的普遍共识（common sense），这些明牌众所周知，但我的看法是，在地食材产业有可能是异军突起的黑马产业。

有两个例证摆在眼前，一个是资本市场，大家注视着浩鼎重返五○○元，生技股再展雄风，但若从股市的表现来看，五二○之后，台股意外上涨，带领台股走高，分类指数创新高的，只有食品股分类指数创下一四四五．七五点的历史新高。

**食品类股创新高，大成、卜蜂大涨**

很多平常大家不太注意的食品股意外创高价，像是大成长城从十五．八五元涨到二十六元，卜蜂从十七．四元涨到三十二．五元，中流砥柱的统一企业创下六十二．一元新高纪录，福懋油脂也涨到三十八．二五元，大统益八十一．一元。很少人注意食品股，但是食品分类指数在五二○之后创了历史新高，统一、大成、卜蜂等股价居然大涨，背后代表了什么样的内涵？

另一则新闻是，大家注意到蔡总统的总统府午餐和马总统的午餐有什么不同。马总统八年来，都是吃著名的「中兴便当」，三菜搭鱼或肉解决；蔡总统也是吃便当，不过是由家人调制料理送达。同样是午餐大事，蔡总统似乎充满「玄机」。

我受邀参加五二○国宴，比起参加过的前两次国宴，这次有很多匠心独具的地方，我特别要强调的是在地食材与产地农民的介绍。

在国宴之前，我有一次受邀到蔡总统的永和住家谈经济的问题，那天请来的外烩，特别强调来自云林的当地食材，这次国宴菜单，更是把台湾当地食材的特色，发挥到淋漓尽致。

国宴前菜有三样，先前媒体报导最多的，是云林莿桐乡大美村农友陈喆彦提供的野生刺葱帝豆；第二样，是台中大甲蔬菜产销班第十二班提供的芋头；第三样，是醋渍木耳莲藕，由嘉义中埔乡社口村旭岭农场提供。国宴就由充满地方特色的三道小菜揭开序幕，其中，每人三颗刺葱帝豆端上枱面，这或许是刺葱帝豆首次成为国宴大菜，相当有看头。

主菜有六道，包括冷盘的「福尔摩沙之春」，主菜葱蒜蒸龙虾，及炉烤快乐猪或香煎羊小排二选一，之后有百合绿食蔬、树子蒸龙胆、客家炒粄条及锦绣菊花鸡汤。其中，锦绣菊花鸡汤最令我印象深刻，因为这是以细腻刀工从豆腐切出来的，用豆腐切丝的「菊花」绽开在汤上，也显示万豪主厨的功力；鸡汤则来自桂丁鸡，由南投县信义乡的农民全庆雄提供。

这些年，大家都在找又好又安全的鸡，像乐活科技总经理叶显光与大众电脑董事长简明仁从巴西引进巴西蘑菇，取名为「香槟茸」，用蘑菇养出的鸡，除了提炼鸡精，也出售很多相关产品，包括整只全鸡及鸡蛋。他们卖的鸡蛋一颗要价一英镑，照样供不应求。在国宴上，桂丁鸡炼出来的鸡汤，配上豆腐雕出来的菊花，成了一道美味汤品。

这次主菜中的三道荤菜，都强调台湾的在地食材，像树子蒸龙胆，树子就是家庭常用来蒸鱼的「破布子」，树子生产在低海拔山区，有增加蒸物鲜美的作用；龙胆石斑则来自屏东枋寮乡龙佃海洋生技公司所养殖，用树子蒸出来的味道十分鲜美。

另一道也是海鲜类的葱蒜蒸龙虾，采用宜兰三星乡的葱，由「葱满理想」农场的农友林东海提供，龙虾则来自澎湖水域养殖的全兴水产，用葱蒜来蒸龙虾，保留了龙虾的原味。

肉类主食则是香煎羊小排及炉烤快乐猪，我吃到的是快乐猪，这是来自云林斗六的三源畜牧场。牧场于一九八二年由德国慕尼黑大学微生物学博士陈永雄夫妇创立，面积约四公顷，饲养母猪一千头，肉猪一三五○○头，乐活猪吃专门调制的优格长大，猪舍内每天播放莫札特音乐，让猪只在心情愉悦的环境中长大，以标榜卫生、乾净、快乐环境，创造出独具一格的三源乐活猪，让这道炉烤快乐猪成了国宴亮点之一。

接着前菜出场的冷盘，有春笋、淡菜海鲜冻、燻鸡、山药及水蜜桃佐柠檬醋酱。其中，绿竹笋由五股观音山区农友吴国池提供，黑羽鸡来自苗栗后龙标裕牧场，水蜜桃来自高雄那玛夏山区。提供水蜜桃的那玛夏果树产销班，后来大力推销国宴水蜜桃，名气大增。

**严选在地食材，连粄条也令人惊艳**

主食是客家炒粄条，粄条是苗栗后龙的栗园米食提供，段木香菇则来自桃园复兴霞云村的农友田金丰。客家粄条是我们吃客家菜必点的主食，一般客家粄条容易炒得太油，万豪主厨手艺极佳，我在现场问了很多宾客，很多人觉得客家粄条最好吃，粄条是通俗的食材，要炒得恰到好处很不容易，这道菜也是国宴一大亮点。 吃完主菜、汤品，接下来是甜点，国宴的甜点取名「花园宝岛缤纷盘」，有黑糖糕、金钻凤梨酥、乌龙茶马卡龙、牛轧糖、芝麻巧克力、桐花绿豆糕；水果则有燕巢芭乐、金钻凤梨、西瓜、木瓜牛奶冰淇淋，其中芭乐来自高雄燕巢青隆果菜运销合作社，西瓜来自花莲凤林的中心埔蔬果运销合作社。

这一道缤纷盘极尽巧思，把台湾小吃中的甜点发挥到极致，水果甜度也极高，不过，国宴近尾声，大家肚子已填饱，能够吃下整盘甜点的人并不多，很多人浅尝一口，都惊呼好吃。

曲终人散前的饮料有茶与咖啡，茶是东方美人茶，来自新竹北埔的农友彭国谋，咖啡则来自古坑咖啡，供应有机咖啡的是云林古坑乡华山村的农友刘庆松。

古坑咖啡在国宴显身手，也别具意义。台湾咖啡市场产值一年超过七○○亿元，但是九五％的咖啡豆都来自国外，这次国宴上采用国产咖啡豆，意义很不一样。

刘庆松在古坑有一．二公顷的咖啡庄园，他从种茶改种咖啡，有一段特别的心路历程。古坑华山的咖啡原本全台驰名，大家慕名而来喝一杯五百元的原生豆咖啡；因生意太好，不肖商人进口外国咖啡豆来掺，从此命运急转直下，现在古坑咖啡仍在重建中。

我曾向云林县前后任县长苏治芬及李进勇建议，古坑乡最好能推咖啡产地认证，一方面鼓励村民种植咖啡树，一方面强调在地产制的认证，让远道而来的宾客能喝到原生种的咖啡，即使价格贵一点，大家也会觉得甘愿。若是用鱼目混珠手法，标高价欺骗消费者，很快信用就玩完了。

这一点，我也提醒台南市赖清德市长，对正在发展中的东山乡咖啡，要用心经营与保护。

**推产地认证，食安产业跨出大步**

有别于陈水扁总统及马英九总统都属于随遇而安，吃饱就好，小英总统对食材的选择相当用心，我把国宴菜单保留下来，这是一份很特别的菜单，因为通常我们拿到的菜单，只会标示今天出菜的清单，很少会提供食材供应者的店家或商号，有了这份菜单，我可按图索骥，找到食材提供者，而这是食安产业跨出的第一步。

这些年，食安风暴一直困扰台湾民众，从吃下肚的海鲜产品、青菜水果、各式肉类，甚至到食用油，都爆发一连串的食安问题，小英总统从国宴跨出产地认证第一步，像斗六陈博士夫妇经营的三源快乐猪，其实是台湾猪农面临美猪开放，能力挡美猪的典范；乐活科技用香槟茸养出来的乐活鸡，同样卖高价，却能得到市场青睐。

近年我走访全台湾，意外发现，很多新一代创业者回乡从渔牧产业起家，像云林口湖的好虾冏男社，李富正合伙七年级生的同班同学，在云林口湖养无毒虾。

李富正的祖父原本养鳗鱼，后来用药太多，最后枯竭收摊。这位好虾冏男重回古法养殖，引入海水，池中放养多种鱼类与虾子共生，虾子在水中必须身手矫健才不会被鱼群吞下肚，或者体力不继浮上水面，又被觅食的鸟类吃掉。他说，他的无毒虾，就是那些身手矫健的健康活虾。

今年我到台南北门参观引海水养殖虱目鱼的黄国良，他曾在深圳的高科技公司上班，后来罹患肝硬化、胆囊癌，回乡养病，意外接下父亲的鱼塭事业，他也强调古法养殖，每年鱼塭养鱼半年，然后曝晒太阳让鱼塭休息。

他在台南得过海宴奖（国内水产界最大奖项），也成了产销履历达人，是第一个拿到欧洲虱目鱼认证的养殖业者。

**新一代返乡养鱼虾，拚出在地生命力**

像李富正、黄国良这样的年轻人，重返古法，标榜对环境友善，提供安全食材给消费者，在网路时代，更懂得透过网路行销，产品很快打响知名度，而且供不应求。黄国良开在北门的长盈海味屋，阿正在鱼塭旁的海鲜餐厅，如今都成了休闲观光景点，为在地产业带来新生命力。

在小英总统的国宴上，我看到一个可能很快会崛起的产业，像同样养猪，三源的陈博士夫妇养得出类拔萃；乐活的叶显光先生告诉我，他在台东山上养了三千只鸡，满山奔跑，又健康又强壮，这种专门以蘑菇根部喂养出来的鸡，连生出来的蛋，胆固醇含量也特别低，这是台湾农业走上精致化、高值化的第一步。

一般我们到市场买鸡蛋是算斤的，但是乐活的香槟茸鸡蛋一颗就卖五○元，在食安阴影未除的情况下，大家越来越讲究食品卫生安全，此时能提供安全又有保障的食材业者，将来透过网路行销，就可能创造大商机。 小英总统上任以来，一直强调扶持在地产业与在地经济，如果我们循着国宴菜单食谱上提供食材的农户，可以发现，台湾孕育着盎然生命力的在地食材产业，正散发着再起的力量！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。