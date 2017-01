路透中文金融市场新闻使用代码一览表****

例如,若欲搜寻中国人民币汇率的报导:键入CMN and CN and FRX,按ENTER键即可。

您亦可随意组合(以"and"连结)产品代码和新闻代码,缩小搜寻范围,也可以点击方括号中的直接提取代码,直接调出相关新闻。

人民币汇率:国际清算银行月度人民币实际有效汇率 CN FRX EMRG ASIA US

《中国人民币有效汇率变动情况表》 CN FRX EMRG ASIA US

全球汇市:美元盘中 US FRX EUR

《全球汇市》东京、伦敦、纽约美元 US FRX EUR

《汇市简讯》 FRX JP US EUR ASIA

全球汇市:X月X日止当周IMM持仓 US DRV FRX EUR FUND

《汇市解析》--技术面及价位预测 FRX INSI US EUROP

美国债市:公债收盘 US DBT GVD DRV

美国债市:公债标售得标利率 US DBT GVD ISU INT

《欧美主要国家债券发行预告》--X月X日-X月X日 US EUROP GVD DBT ISU

美国债市:公债发行日程表 US DBT GVD ISU DIARY

美国债市:X月X日当周外国央行持有美债数量--FED US CEN GVD DBT DRV

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》 US STX TW CN HK ASIA

美国股市:开盘 US STX

美国股市:收盘 US STX

美国股市:ADR收盘 US STX TW CN HK JP

美股盘前、美股盘后 US STX

《美股动态》 US STX

美国热股 US STX HOT

《美国上市公司业绩公布日程表》--X月X日 US RES RESF

《美股一周展望》 US STX

美国基金:x月投资者对美国股票基金加减码--ICI US FUND STX MMT ECI

美国基金:x月股票基金净流入情况--理柏 US FUND STX MMT ECI

美国基金:当周货币市场共同基金资产 US FUND STX MMT DBT

美国基金:X月共同基金资金流向状况--ICI US FUND STX MMT DBT

国际油市:NYMEX原油期货 US CRU DRV COM

国际油市:NYMEX原油期货亚洲电子盘 SG CRU DRV COM

国际油市:亚洲柴油 PROD ASIA EMRG COM

国际油市:亚洲燃料油裂解价差 PROD ASIA ID COM

国际油市:亚洲石脑油 PROD DRV ASIA COM

CFTC报告:NYMEX原油 US CRU PROD DRV COM

《重要新闻快速浏览》—能源市场报导 CRU PROD TOP COM

路透调查:上周美国原油库存 US CRU CPOLL

EIA/API周度库存比较 US CRU

表格:中国原油/成品油月度进出口 CN CRU COM

全球金市 US EUROP ASIA JP GB

GOL DRV COM

金属期市:LME期铜、沪铜 GB US EUROP MTAL DRV

EUROP GB TOP US COM

全球贵金属:SPDR黄金持仓量及iShares白银持仓 GOL COM

表格:中国金属/贵金属月度进出口 CN MTAL COM

表格:LME库存最新变化-- X月X日 MTAL GB EUROP COM

伦敦金1030/1500定盘价 GOL GB EUROP COM

CFTC报告:COMEX期金 US DRV GOL COM

CFTC报告:COMEX期铜 US MTAL DRV COM

全球航运:波罗的海乾散货运价指数 COM SHiP

纽约期市:软性商品收盘 COM SOF SFTS US GB

芝加哥期市:CBOT大豆期货 US GRA DRV COM

芝加哥期市:CBOT小麦期货 GRA DRV US COM

芝加哥期市:CBOT玉米期货 GRA MEAL OILS LIV US

DRV AGRI COM

芝加哥期市:CBOT谷物亚洲盘 US ASIA GRA DRV

纽约期市:ICE棉花期货 COT US DRV GRA COM

