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亚洲 | 2016年 6月 2日 星期四 07:37 BJT

****主要国家经济指标预测--6月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值

    6月1日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周         --   买超6,840
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --     买超404  
    
    6月2日(四)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                         4月       +0.3%      +0.4%
    0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)               4月   逆差20.00  逆差21.63
             商品和服务进口                                       --       +1.0%
             商品和服务出口                                       --       +4.0%
    0500 日本消费者信心指数                           5月         --        40.8
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                     5月        52.0       52.0
    0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)            4月       +0.1%      +0.3%
                                  (较上年同期)                  -4.1%      -4.2%
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)           5月         --      65,141
    1145 欧洲央行再融资利率                           6月       0.00%      0.00%
                 存款利率                                      -0.40%     -0.40%   
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                5月    增加17.5   增加15.6
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)         5月28日当周        27.0       26.8
                 四周均值(万人)                                   --      27.850
                 续请失业金人数(万人)         5月21日当周       215.0      216.3
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数       5月         --       724.4
    
    6月2-3日
    2330 澳洲AIG服务业指数                            5月         --        49.7
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值

    5月31日(二)
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)              第一季       +4.2%       --
    
    6月1日(三)
    0000 韩国出口(较上年同期)                     5月初值       -6.0%     +1.6%
             进口(较上年同期)                                   -9.3%     -7.7%
             贸易收支(亿美元)                                  顺差71       -- 
    0100 中国官方制造业采购经理人指数(PMI)            5月        50.1      50.0
             官方非制造业PMI                          5月        53.1       --     
    0130 韩国日经/Markit制造业PMI                     5月        50.1       -- 
    0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)             第一季       +1.1%     +0.8%
                              (较上年同期)                      +3.1%     +2.8%
             最终消费                                           +0.7%       -- 
             资本支出                                           -1.7%       --  
    0145 中国财新制造业PMI终值                        5月        49.2      49.3
    0200 日本日经制造业PMI                        5月终值        47.7       -- 
    0545 瑞士GDP(较前季)                           第一季       +0.1%     +0.2%
                (较上年同期)                                    +0.7%     +0.8% 
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                   5月       +0.2%     +0.3%
                       (较上年同期)                             +4.7%     +4.7%
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                     4月       -1.9%       -- 
    0730 瑞士制造业PMI                                5月        55.8      54.0
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  5月        52.4      53.0
    0750 法国Markit制造业PMI                          5月        48.4      48.3
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                      5月　　 　 52.1      52.4
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    5月终值        51.5      51.5 
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                       4月   增加12.87    增加16
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                        增加2.81    增加38
             抵押贷款批准件数(件)                              66,250    67,950
             M4货供额(较前月)                                   -0.1%       --  
    0830 英国Markit/CPIS制造业PMI                     5月        50.1      49.6
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                     前周       476.1       --  
                抵押贷款再融资指数                            1,928.2       --  
    1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI               5月        52.1       --
    1345 美国Markit制造业PMI                      5月终值        50.7       --  
    1400 美国建筑支出(较前月)                         4月       -1.8%     +0.6%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数              5月        51.3      50.4 
             制造业投入物价分项指数                              63.5      59.8
             制造业就业分项指数                                  49.2      49.7 
             制造业新订单分项指数                                55.7       -- 
     --  美国汽车销量年率(万辆)                       5月       1,745     1,730 
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)             第一季       +0.5%       --  
                              (较上年同期)                      +2.8%       -- 
    (完)
           
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王兴亚/杜明霞；审校 张若琪)

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