主要国家经济指标预测--6月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月1日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,840 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超404 6月2日(四) 0130 澳洲零售销售(较前月) 4月 +0.3% +0.4% 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 4月 逆差20.00 逆差21.63 商品和服务进口 -- +1.0% 商品和服务出口 -- +4.0% 0500 日本消费者信心指数 5月 -- 40.8 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 5月 52.0 52.0 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.3% (较上年同期) -4.1% -4.2% 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 5月 -- 65,141 1145 欧洲央行再融资利率 6月 0.00% 0.00% 存款利率 -0.40% -0.40% 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 5月 增加17.5 增加15.6 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月28日当周 27.0 26.8 四周均值(万人) -- 27.850 续请失业金人数(万人) 5月21日当周 215.0 216.3 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 5月 -- 724.4 6月2-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 5月 -- 49.7 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月31日(二) 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 +4.2% -- 6月1日(三) 0000 韩国出口(较上年同期) 5月初值 -6.0% +1.6% 进口(较上年同期) -9.3% -7.7% 贸易收支(亿美元) 顺差71 -- 0100 中国官方制造业采购经理人指数(PMI) 5月 50.1 50.0 官方非制造业PMI 5月 53.1 -- 0130 韩国日经/Markit制造业PMI 5月 50.1 -- 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +1.1% +0.8% (较上年同期) +3.1% +2.8% 最终消费 +0.7% -- 资本支出 -1.7% -- 0145 中国财新制造业PMI终值 5月 49.2 49.3 0200 日本日经制造业PMI 5月终值 47.7 -- 0545 瑞士GDP(较前季) 第一季 +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.8% 0600 英国Nationwide房价(较前月) 5月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +4.7% +4.7% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 -1.9% -- 0730 瑞士制造业PMI 5月 55.8 54.0 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 5月 52.4 53.0 0750 法国Markit制造业PMI 5月 48.4 48.3 0755 德国Markit/BME制造业PMI 5月 52.1 52.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月终值 51.5 51.5 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 增加12.87 增加16 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加2.81 增加38 抵押贷款批准件数(件) 66,250 67,950 M4货供额(较前月) -0.1% -- 0830 英国Markit/CPIS制造业PMI 5月 50.1 49.6 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 476.1 -- 抵押贷款再融资指数 1,928.2 -- 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 5月 52.1 -- 1345 美国Markit制造业PMI 5月终值 50.7 -- 1400 美国建筑支出(较前月) 4月 -1.8% +0.6% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 51.3 50.4 制造业投入物价分项指数 63.5 59.8 制造业就业分项指数 49.2 49.7 制造业新订单分项指数 55.7 -- -- 美国汽车销量年率(万辆) 5月 1,745 1,730 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.5% -- (较上年同期) +2.8% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚/杜明霞；审校 张若琪)