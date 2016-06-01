澳新汇市：澳元跳涨，因澳洲第一季经济增长率超出预期

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
今天稍早出炉的数据显示，澳洲第一季经济成长1.1%，创下连续25年无衰退的非凡纪录。
“经济与通胀间愈来愈脱钩--经济活动正在改善，通胀则仍低于澳洲央行满意水准。”安本资产管理资深投资经理Jasmin Argyrou表示。
“在经济如此稳健的背景下，货币宽松将非常渐进，且两次降息间的时间距离可能拉得很大。”
新西兰元/美元 升至0.6785美元，受新西兰第一季贸易条件数据好于预期的提振。(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/张若琪 审校 徐文焰/蔡美珍)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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