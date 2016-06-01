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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 17:21 BJT

台湾汇市：台币震荡收微升，外资续拥台股央行进场再抗热钱

* 外资续呈净汇入，台币连二日收升
    * 央行抗热钱，台币挑战32.600大关失利
    * 明日台币交易区间暂看32.550-32.650

    路透台北6月1日 - 台币兑美元 周三收微升，连续两个交易日走扬。汇银人士
指出，今天外资在台股再呈买超且持续大举汇入，激励台币续往升值方向挺进，惟受韩元和
人民币双双反转走贬影向，迫使央行进场力抗热钱，台币终场挑战32.600大关失利。
    
    他们表示，今天亚币和亚股表现虽不甚理想，但受外资持续涌入激励，台币无视其他亚
币颓势逆势走升，台股收盘更是创一个半月新高。
       
    〞今天外资一样进来很多啊，他们实在太爱台股了，在股市继续买超。〞一位资深汇银
人士说。
    
    他们指出，早盘台币随韩元和人民币走升，但接近中午时，韩元和人民币反转急挫，台
币因外资汇入相对抗跌，央行只好再度出手对抗外资汇入款，〞老大还是有进来啦，但态度
没有前两天积极。〞
    
    另一大型外资保管行交易亦称，今天美元供给量很大，主因是外资汇入金额相当可观，
但短线台币应不易升破32.550，尤其是在韩元和人民币走弱时，台币不致太强，再加上各大
寿险公司等着进场买美元。
    
    多数新兴亚币周三转跌，人民币接近五年低点，因中国制造业活动疲软，强化了对亚洲
经济前景的黯淡预期。 
    
    台湾股市周三收涨，创一个半月收盘新高；加权股价指数 收高0.72%。 
      
    台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超98.31亿台币，连续六个交易日 
买超共368.68亿台币。上交易日修正后为买超35.56亿台币。 

    交易员预估，明日台币区间在32.550-32.650。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅
度明显缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.614/32.644，上日收在32.605
。
       
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.622     32.630   32.580-32.642   32.640     7.54    8.72
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.620     32.628   32.580-32.622   32.615     3.34    3.41
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         0.010/0.030            0.025/0.045
 美元/台币六个月期         0.010/0.050            0.030/0.065 
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司            
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)

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