台湾汇市：台币震荡收微升，外资续拥台股央行进场再抗热钱

* 外资续呈净汇入，台币连二日收升 * 央行抗热钱，台币挑战32.600大关失利 * 明日台币交易区间暂看32.550-32.650 路透台北6月1日 - 台币兑美元 周三收微升，连续两个交易日走扬。汇银人士 指出，今天外资在台股再呈买超且持续大举汇入，激励台币续往升值方向挺进，惟受韩元和 人民币双双反转走贬影向，迫使央行进场力抗热钱，台币终场挑战32.600大关失利。 他们表示，今天亚币和亚股表现虽不甚理想，但受外资持续涌入激励，台币无视其他亚 币颓势逆势走升，台股收盘更是创一个半月新高。 〞今天外资一样进来很多啊，他们实在太爱台股了，在股市继续买超。〞一位资深汇银 人士说。 他们指出，早盘台币随韩元和人民币走升，但接近中午时，韩元和人民币反转急挫，台 币因外资汇入相对抗跌，央行只好再度出手对抗外资汇入款，〞老大还是有进来啦，但态度 没有前两天积极。〞 另一大型外资保管行交易亦称，今天美元供给量很大，主因是外资汇入金额相当可观， 但短线台币应不易升破32.550，尤其是在韩元和人民币走弱时，台币不致太强，再加上各大 寿险公司等着进场买美元。 多数新兴亚币周三转跌，人民币接近五年低点，因中国制造业活动疲软，强化了对亚洲 经济前景的黯淡预期。 台湾股市周三收涨，创一个半月收盘新高；加权股价指数 收高0.72%。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超98.31亿台币，连续六个交易日 买超共368.68亿台币。上交易日修正后为买超35.56亿台币。 交易员预估，明日台币区间在32.550-32.650。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅 度明显缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.614/32.644，上日收在32.605 。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.622 32.630 32.580-32.642 32.640 7.54 8.72 司 元太外汇经纪公 32.620 32.628 32.580-32.622 32.615 3.34 3.41 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.010/0.030 0.025/0.045 美元/台币六个月期 0.010/0.050 0.030/0.065 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)