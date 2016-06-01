中国信用债：5月共有44只短融、中票等取消或推迟发行，共计515亿元

路透上海6月1日 - 据路透不完全统计，5月中国信用债市场有44只短融、超短融和中票 等取消或推迟发行，总额共计515亿元人民币。 以下为本月以来公告取消或推迟发行信用债明细(数据来源：上海清算所、中国货币网 和中国债券信息网 公告日 发行人名称 债券类别 计划发行规模 (亿元) 5/31 东华能源股份有限公司 超短融 3 5/31 山东魏桥铝电有限公司 超短融 10 5/31 山东省商业集团有限公司 超短融 15 5/30 陕西省高速公路建设集团 超短融 15 5/30 中化国际（控股）股份有限公司 超短融 15 5/26 中国东方航空集团 中票 15 5/26 山东晨鸣纸业集团 超短融 5 5/26 广汇汽车服务有限责任公司 超短融 10 5/26 天津物产九江国际贸易有限公司 短融 2 5/26 中国船舶工业集团公司 超短融 40 5/24 国电安徽电力有限公司 短融 3 5/20 北京京能清洁能源电力股份有限公 超短融 10 司 5/20 华天实业控股集团 短融 2.5 5/19 重庆城市交通开发投资集团有限公 中期票据 9.5 司 5/19 鞍钢股份有限公司 超短融 30 5/19 吉林亚泰（集团）股份有限公司 超短融 5 5/18 海天建设集团有限公司 超短融 3 5/17 北京金隅股份有限公司 超短融 30 5/16 华电国际电力股份有限公司 超短融 30 5/16 中国冶金科工股份有限公司 超短融 30 5/16 陕西煤业化工集团有限责任公司 超短融 30 5/16 江苏方洋集团有限公司 中票 5 5/13 中广核风电有限公司 中票 10 5/13 西安旅游集团 短融 2 5/13 南京医药股份公司 超短融 4 5/12 东方日升新能源股份有限公司 短融 3 5/11 湖北兴发化工集团 短融 5 5/6 昆山国创投资集团有限公司 超短融 2 5/6 中国船舶工业集团公司 超短融 40 5/6 牡丹江国有资产投资控股有限公司 超短融 8 5/6 重庆涪陵国有资产投资经营集团 中票 20 5/6 伊犁农四师国有资产投资有限责任 短融 5 公司 5/6 湖南粮食集团有限责任公司 中票 6 5/5 四川铁骑力士实业有限公司 短融 2 5/5 山推工程机械股份有限公司 中票 8 5/5 经纬纺织机械股份有限公司 中票 10 5/5 中国林业集团公司 超短融 10 5/5 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 短融 5 5/5 华立集团股份有限公司 超短融 3 5/5 山东钢铁集团有限公司 超短融 30 5/5 重庆化医控股（集团）公司 短融 12 5/4 洛娃科技实业集团有限公司 中票 4.5 5/3 新疆天业（集团）有限公司 超短融 5 5/3 顾家集团有限公司 短融 2.5 总计 515 (完) (整理 李宏薇; 审校 吴芳)