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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 12:32 BJT

中国信用债：5月共有44只短融、中票等取消或推迟发行，共计515亿元

路透上海6月1日 - 据路透不完全统计，5月中国信用债市场有44只短融、超短融和中票
等取消或推迟发行，总额共计515亿元人民币。
    
    以下为本月以来公告取消或推迟发行信用债明细(数据来源：上海清算所、中国货币网
和中国债券信息网
   公告日    发行人名称                        债券类别    计划发行规模
                                                              (亿元)
    5/31     东华能源股份有限公司               超短融                3
    5/31     山东魏桥铝电有限公司               超短融               10
    5/31     山东省商业集团有限公司             超短融               15
    5/30     陕西省高速公路建设集团             超短融               15
    5/30     中化国际（控股）股份有限公司       超短融               15
    5/26     中国东方航空集团                    中票                15
    5/26     山东晨鸣纸业集团                   超短融                5
    5/26     广汇汽车服务有限责任公司           超短融               10
    5/26     天津物产九江国际贸易有限公司        短融                 2
    5/26     中国船舶工业集团公司               超短融               40
    5/24     国电安徽电力有限公司                短融                 3
    5/20     北京京能清洁能源电力股份有限公     超短融               10
             司                                            
    5/20     华天实业控股集团                    短融               2.5
    5/19     重庆城市交通开发投资集团有限公    中期票据             9.5
             司                                            
    5/19     鞍钢股份有限公司                   超短融               30
    5/19     吉林亚泰（集团）股份有限公司       超短融                5
    5/18     海天建设集团有限公司               超短融                3
    5/17     北京金隅股份有限公司               超短融               30
    5/16     华电国际电力股份有限公司           超短融               30
    5/16     中国冶金科工股份有限公司           超短融               30
    5/16     陕西煤业化工集团有限责任公司       超短融               30
    5/16     江苏方洋集团有限公司                中票                 5
    5/13     中广核风电有限公司                  中票                10
    5/13     西安旅游集团                        短融                 2
    5/13     南京医药股份公司                   超短融                4
    5/12     东方日升新能源股份有限公司          短融                 3
    5/11     湖北兴发化工集团                    短融                 5
    5/6      昆山国创投资集团有限公司           超短融                2
    5/6      中国船舶工业集团公司               超短融               40
    5/6      牡丹江国有资产投资控股有限公司     超短融                8
    5/6      重庆涪陵国有资产投资经营集团        中票                20
    5/6      伊犁农四师国有资产投资有限责任      短融                 5
             公司                                          
    5/6      湖南粮食集团有限责任公司            中票                 6
    5/5      四川铁骑力士实业有限公司            短融                 2
    5/5      山推工程机械股份有限公司            中票                 8
    5/5      经纬纺织机械股份有限公司            中票                10
    5/5      中国林业集团公司                   超短融               10
    5/5      宁夏宝丰能源集团股份有限公司        短融                 5
    5/5      华立集团股份有限公司               超短融                3
    5/5      山东钢铁集团有限公司               超短融               30
    5/5      重庆化医控股（集团）公司            短融                12
    5/4      洛娃科技实业集团有限公司            中票               4.5
    5/3      新疆天业（集团）有限公司           超短融                5
    5/3      顾家集团有限公司                    短融               2.5
    总计                                                            515
 (完)

 (整理 李宏薇; 审校 吴芳)

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