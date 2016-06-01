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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 12:11 BJT

中国货币市场：月初流动性充足，6月上旬料宽裕局面维持

路透上海6月1日 - 中国银行间市场周三流动性更趋宽松，月末缴税短暂过后，月初资
金供给重返充足局面；而近期资金面并无更多不利因素影响，预计6月上旬宽裕格局将维持
。
    
    不过交易员并指出，6月毕竟是二季末和半年末，加之今年又增加了MPA（宏观审慎评估
）的影响，进入6月中下旬后，料流动性供给可能逐步收敛。
    
   “今天挺宽松了，月初了嘛，估计10号以前应该没什么问题。”华东一银行交易员称。
    
    她谈到，6月中下旬随着半年末临近，资金面肯定或多或少会受影响，但预计市场机构
也都会提前准备以应对MPA，加上央行维稳态度仍坚定，应该能在很大程度熨平流动性波动
。    
    
    央行公开市场今日将进行950亿元人民币七天期逆回购操作，利率仍持稳在2.25%，单日
净投放250亿元。  
                     
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:04                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.9795     1.9989      -1.94
      七天                     2.3424     2.2976      +4.48
                                                  
      14天                     2.5831     2.6350      -5.19
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.3550     0.4500    +190.50
                                                  
      七天                     2.5600     1.7000     +86.00
                                                  
      14天                     2.2000     1.9700     +23.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0000     2.0100      -1.00
                                                  
      七天                     2.4500     2.4000      +5.00
                                                  
      14天                     2.6200     2.6300      -1.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.0060     2.0100      -0.40
                                                  
       七天                    2.3370     2.3380      -0.10
                                                  
       三个月                  2.9460     2.9460      +0.00
                                                  
 (完)

 (发稿 边竞；审校 林高丽)

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