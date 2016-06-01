中国货币市场：月初流动性充足，6月上旬料宽裕局面维持

路透上海6月1日 - 中国银行间市场周三流动性更趋宽松，月末缴税短暂过后，月初资 金供给重返充足局面；而近期资金面并无更多不利因素影响，预计6月上旬宽裕格局将维持 。 不过交易员并指出，6月毕竟是二季末和半年末，加之今年又增加了MPA（宏观审慎评估 ）的影响，进入6月中下旬后，料流动性供给可能逐步收敛。 “今天挺宽松了，月初了嘛，估计10号以前应该没什么问题。”华东一银行交易员称。 她谈到，6月中下旬随着半年末临近，资金面肯定或多或少会受影响，但预计市场机构 也都会提前准备以应对MPA，加上央行维稳态度仍坚定，应该能在很大程度熨平流动性波动 。 央行公开市场今日将进行950亿元人民币七天期逆回购操作，利率仍持稳在2.25%，单日 净投放250亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9795 1.9989 -1.94 七天 2.3424 2.2976 +4.48 14天 2.5831 2.6350 -5.19 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.3550 0.4500 +190.50 七天 2.5600 1.7000 +86.00 14天 2.2000 1.9700 +23.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0100 -1.00 七天 2.4500 2.4000 +5.00 14天 2.6200 2.6300 -1.00 Shibor 其中:隔夜 2.0060 2.0100 -0.40 七天 2.3370 2.3380 -0.10 三个月 2.9460 2.9460 +0.00 (完) (发稿 边竞；审校 林高丽)