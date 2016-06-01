中国汇市：人民币早盘小幅走贬，日内料挑战年内低点6.5956元

* 人民币早盘小幅走贬

* 中间价连续第三日走弱，续刷新逾五年新低

* 美加息预期升温继续主导客盘情绪，购汇力道偏重

* 人民币日内料挑战此前创出的年内低点6.5956元

路透北京6月1日 - 中国人民币兑美元即期 周三早盘小幅走贬，中间价连续第三日走贬，并继续刷新逾五年低点。交易员称，美元升息预期升温继续主导客盘情绪，新公布的财新中国制造业PMI则影响有限，客盘结汇明显放缓，购汇量有所上升，加上自营盘亦持有美元多头为主，拖累人民币小幅走贬，日内料挑战此前创出的年内低点6.5956元。

交易员并称，虽然受美元升息预期升温影响，购汇情绪略有上升，但并没有明显的人民币贬值恐慌情绪出现。早盘亦没有看到监管层有干预市场的迹象，料在美元加息前，央行有意提前释放贬值压力。

“这次贬值主要是受这一波美元升值影响，国内股市、海外的新兴市场并没有起到推波助澜的作用，（人民币）贬值压力有限。”一外资行交易员指出。

北京时间12:00，人民币兑美元 即期报6.593元，上日收报6.5846元，夜盘终报6.5783元。今日人民币兑美元中间价 报6.5889元，上日中间价为6.579元。人民币兑美元即期成交额 为89.03亿美元，上日半日为84.59亿美元。

交易员并指出，人民币近期料继续走贬，不排除跌破6.6元的整数关口，不过整体贬值幅度是可控的。如果美元期间有回调，则人民币亦可能会小幅走强。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数 为97.08，较上日微跌0.07%，主因人民币兑美元中间价继续走弱。路透测算SDR篮子指数报96.22，较上日微升；BIS篮子指数较上日微跌。

财新中国5月制造业PMI连续第二个月小幅回落，显示制造业仍在收缩，一季度经济向好的局面难以延续，经济筑底过程中，政策适当支持必不可少。财新/Markit周三联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI) 小幅下降至49.2，为三个月新低且已连续15个月收缩，不过，该数据依然是过去近一年来的较高水准。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三自两个月高点回落，此前公布的美国经济数据好坏不一，使得美国联邦储备理事会(FED/美联储)近期升息的预期略为降温。英镑走势岌岌可危，上日创下逾两个月来的最大单日跌幅，因两项民调结果显示民意转向退欧。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7605元, 上日尾盘为6.7508元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5973元, 上一交易日尾盘报6.5864元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5909；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。