中国汇市：人民币早盘小幅走贬，日内料挑战年内低点6.5956元

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
* 人民币早盘小幅走贬
* 中间价连续第三日走弱，续刷新逾五年新低
* 美加息预期升温继续主导客盘情绪，购汇力道偏重
* 人民币日内料挑战此前创出的年内低点6.5956元
路透北京6月1日 - 中国人民币兑美元即期 周三早盘小幅走贬，中间价连续第三日走贬，并继续刷新逾五年低点。交易员称，美元升息预期升温继续主导客盘情绪，新公布的财新中国制造业PMI则影响有限，客盘结汇明显放缓，购汇量有所上升，加上自营盘亦持有美元多头为主，拖累人民币小幅走贬，日内料挑战此前创出的年内低点6.5956元。
交易员并称，虽然受美元升息预期升温影响，购汇情绪略有上升，但并没有明显的人民币贬值恐慌情绪出现。早盘亦没有看到监管层有干预市场的迹象，料在美元加息前，央行有意提前释放贬值压力。
“这次贬值主要是受这一波美元升值影响，国内股市、海外的新兴市场并没有起到推波助澜的作用，（人民币）贬值压力有限。”一外资行交易员指出。
北京时间12:00，人民币兑美元 即期报6.593元，上日收报6.5846元，夜盘终报6.5783元。今日人民币兑美元中间价 报6.5889元，上日中间价为6.579元。人民币兑美元即期成交额 为89.03亿美元，上日半日为84.59亿美元。
交易员并指出，人民币近期料继续走贬，不排除跌破6.6元的整数关口，不过整体贬值幅度是可控的。如果美元期间有回调，则人民币亦可能会小幅走强。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周三CFETS人民币汇率指数 为97.08，较上日微跌0.07%，主因人民币兑美元中间价继续走弱。路透测算SDR篮子指数报96.22，较上日微升；BIS篮子指数较上日微跌。
财新中国5月制造业PMI连续第二个月小幅回落，显示制造业仍在收缩，一季度经济向好的局面难以延续，经济筑底过程中，政策适当支持必不可少。财新/Markit周三联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI) 小幅下降至49.2，为三个月新低且已连续15个月收缩，不过，该数据依然是过去近一年来的较高水准。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三自两个月高点回落，此前公布的美国经济数据好坏不一，使得美国联邦储备理事会(FED/美联储)近期升息的预期略为降温。英镑走势岌岌可危，上日创下逾两个月来的最大单日跌幅，因两项民调结果显示民意转向退欧。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7605元, 上日尾盘为6.7508元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5973元, 上一交易日尾盘报6.5864元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5909；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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