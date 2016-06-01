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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 14:40 BJT

台湾货币市场：短率走低，国库还款令公股银行资金偏多

* 国库将提前还款，公股行库消资金压力大
    * 一周拆款下滑，跨月短票需求仍不大

     记者 董永年
    路透台北6月1日 - 台湾银行间短率周三稳中走低。资金调度人士指出，国库提早还款令公股银行资金偏
多，拆款利率自月底的高位下滑，惟拆入方需求不大，以到期续做为主。
    
    交易员表示，央行昨日公布金融稳定报告，部分市场人士解读6月底有望继续降息，在市场料将维持宽松
环境下，纵然6月有季底与半年底的紧缩因素，短率明显走高不易。    
    
    〞行库还是多钱，因为税款要缴库了，想多做一点负数。〞一家公股银行交易员说。
    
    另一票券商交易主管表示，银行拆出的一周短率已自0.33-0.34%下滑至0.30%，不过今日缺口不大，没有
太多新资金需求。
    
    台湾央行周二发布金融稳定报告称，台湾在经济成长减缓但物价平稳的环境下，金融机构获利良好，资产
品质及资本水准普遍提升；整体而言，金融体系维持稳定，惟不动产市场呈〞量缩价缓降〞走势，民众购屋负
担仍重。 
    
 本地时间14:27                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.618                      32.630  
 台湾加权股价指数<.TWII          8,597.16                    8,535.59 
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.200%                    0.200%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.230%              0.200-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.230-0.320%              0.200-0.340%
   --两周拆款利率区间           0.250-0.325%              0.290-0.330%
        
    
    **跨月短票高1-2点**

    短票方面，大型票券商指出，今日短票发行量不大，约一半的银行碍于规定只能买落点在月内的短票。跨
季底的短票利率较月内约高1点。
    
    一大型票券商交易主管称，今日短票交易以到期续做为主，利率与月底相比没有特别调整。    
     
    今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交0.30-0.31%，跨月在0.31-0.33%。    
 
    据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.321%，区间0.31-0.38%，金额84.15亿台币
；前日的加权平均利率在0.318%，区间0.28-0.36%，金额81.74亿台币。
         
    台湾央行周三定存单到期3,183亿台币，发行金额待稍晚公布。
    
    本周定存单总计到期7,384.5亿台币，到期情况分别是周四2,850.5亿、周五1,232亿台币。
    
    拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为472亿台币，累计超额准备1兆736亿台币、加计前期1%
的超额准备为1兆1,909亿台币。

        
    **RP利率基本持稳**

    债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，月初投信、寿险与银行都多钱，但也没有新券可做，以到期续
做为主，利率基本上维持上日水准。
    
    一证券商交易员指出，今天市场资金充沛，不过客户端不愿意让RP利率走低，由于6月有季底与半年底因
素，因此也不宜贸然调降利率。
    
    〞没人想往下，一直唉唉叫。〞一家大型证券商交易员说。 
    
    另一大型票券商交易员则称，今日除了将与银行承做的公债附买回利率调整外，其他都没有变。    
    
    今日有HSBC Bank Plc3.0亿美元债交割，本周债券交割有：周二德意志银行新加坡分行1.8亿美元债交割
、周三第一海湾银行5.16亿元人民币宝岛债交割。
    
    欲了解近期台湾将发行的外币(含人民币)债券，请点选 。    
    
    证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，大致同上日。与银行承作的公债RP成交在
0.31-0.32%，同上日。短天期及一个月天期公司债附买回利率在0.38-0.39%，也大致同上日。
    
    大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间同上日在0.23-0.25%；公司债附买回利率主要成交
0.23-0.28%，也同上日；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.28-0.30%，上日0.28-0.32%。(完)    

 (审校 曾祥进)

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