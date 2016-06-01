更新版 1-新债招标：中国一年和10年国债结果高于预期，10年获2.6亿追加--业内人士

(新增追加发行情况) 路透北京6月1日 - 中国财政部周三公告称，今日上午招标续发行的10年期固息国债， 获得2.6亿元人民币的追加发行，最终实际发行量为382.6亿元；同时续招标发行的一年期国 债未获追加。 业内人士稍早透露，本次招标的一年期固息国债加权中标收益率为2.3405%，同时招标 的10年期续发固息国债加权中标收益率2.9951%，均高于此前市场预测均值2.27%和2.96%。 他们并透露，该两期债边际中标收益率分别为2.3915%和3.0232%，对应投标倍数2.10倍 和3.02倍。 银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年和10年期品种最新 收益率为2.3201%和2.9851%。 以下为包括今日招标在内，一年期国债近期发行情况： 招标日 发行规模(亿元) 中标利率 边际利率 预测值 投标倍数 ----------------------------------------------------------- 6月1日 310 2.3405% 2.3915% 2.27% 2.10 5月4日 282.7 2.30% 2.36% 2.29% 2.07 4月6日 260 2.1026% 2.1867% 2.06% 1.84 3月2日 200 2.1518% 2.2127% 2.19% 1.79 2月17日 200 2.22% 2.28% 2.28% 2.33 1月6日 200 2.32% 2.36% 2.35% 2.15 以下为包括今日招标在内，10年期国债近期发行情况： 招标日 发行规模(亿元) 中标利率 边际利率 预测值 投标倍数 ----------------------------------------------------------- 6月1日 382.6 2.9951% 3.0232% 2.96% 3.02 5月4日 359 2.90% 2.94% 2.89% 3.07 4月6日 331.5 2.8632% 2.9037% 2.84% 2.27 3月2日 200 2.8196% 2.8585% 2.85% 2.65 1月27日 200 2.85% 2.88% 2.85% 3.32 1月6日 200 2.8607% 2.8888% 2.89% 3.68 今日招标两期债中，一年期品种为财政部今年第11期国债 的首次续发 ，10年为第10期 的首次续发。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标 。 本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期 国债相同，均自5月5日开始计息，两期国债的票面利率分别为2.30%和2.90%。招标结束至6 月2日进行分销；6月6日起与之前发行的同期国债合并上市交易。 标位限定上，一年期投标标位变动幅度为0.01元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成 员投标标位差分别为50个、15个和25个标位；10年期投标标位变动幅度为0.08元，投标剔除 、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为105个、20个和35个标位。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良/杨淑祯)