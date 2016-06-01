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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 12:55 BJT

更新版 1-新债招标：中国一年和10年国债结果高于预期，10年获2.6亿追加--业内人士

(新增追加发行情况)
    路透北京6月1日 - 中国财政部周三公告称，今日上午招标续发行的10年期固息国债，
获得2.6亿元人民币的追加发行，最终实际发行量为382.6亿元；同时续招标发行的一年期国
债未获追加。
    
    业内人士稍早透露，本次招标的一年期固息国债加权中标收益率为2.3405%，同时招标
的10年期续发固息国债加权中标收益率2.9951%，均高于此前市场预测均值2.27%和2.96%。
    
    他们并透露，该两期债边际中标收益率分别为2.3915%和3.0232%，对应投标倍数2.10倍
和3.02倍。
    
    银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年和10年期品种最新
收益率为2.3201%和2.9851%。
    
    以下为包括今日招标在内，一年期国债近期发行情况：    
    
    招标日   发行规模(亿元) 中标利率  边际利率  预测值 投标倍数
    -----------------------------------------------------------
    6月1日        310        2.3405%   2.3915%   2.27%   2.10 
    5月4日        282.7      2.30%     2.36%     2.29%   2.07 
    4月6日        260        2.1026%   2.1867%   2.06%   1.84  
    3月2日        200        2.1518%   2.2127%   2.19%   1.79
    2月17日       200        2.22%     2.28%     2.28%   2.33  
    1月6日        200        2.32%     2.36%     2.35%   2.15 
    
    以下为包括今日招标在内，10年期国债近期发行情况：    
    
    招标日   发行规模(亿元) 中标利率  边际利率  预测值 投标倍数
    -----------------------------------------------------------
    6月1日        382.6     2.9951%   3.0232%   2.96%   3.02 
    5月4日        359       2.90%     2.94%     2.89%   3.07   
    4月6日        331.5     2.8632%   2.9037%   2.84%   2.27  
    3月2日        200       2.8196%   2.8585%   2.85%   2.65
    1月27日       200       2.85%     2.88%     2.85%   3.32
    1月6日        200       2.8607%   2.8888%   2.89%   3.68
    
    今日招标两期债中，一年期品种为财政部今年第11期国债 的首次续发
，10年为第10期 的首次续发。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标
。
    
    本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期
国债相同，均自5月5日开始计息，两期国债的票面利率分别为2.30%和2.90%。招标结束至6
月2日进行分销；6月6日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
    
    标位限定上，一年期投标标位变动幅度为0.01元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成
员投标标位差分别为50个、15个和25个标位；10年期投标标位变动幅度为0.08元，投标剔除
、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为105个、20个和35个标位。(完)

 (发稿 侯向明；审校 张喜良/杨淑祯)

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