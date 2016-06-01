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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 13:09 BJT

《全球汇市》美元略低于两个月高位；澳元受强劲GDP数据提振上涨

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1119  1.1129  -0.09  +2.38  1.0860
    美元/日圆            110.13  110.68  -0.50  -8.45  120.30
    欧元/日圆         122.47  123.19  -0.58  -6.13  130.47
    美元/瑞郎            0.9939  0.9934  +0.05  -0.79  1.0018
    英镑/美元            1.4483  1.4477  +0.04  -1.73  1.4738
    美元/加元            1.3055  1.3092  -0.28  -5.67  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5942  6.5859  +0.13  +0.40  6.5680
    澳元/美元            0.7280  0.7229  +0.71  +0.07  0.7275
    新西兰元/美元        0.6788  0.6757  +0.46  -0.54  0.6825
    澳元/日圆         80.210  80.060  +0.19  -8.46  87.620
    新西兰元/日圆     74.780  74.870  -0.12  -8.78  81.980
    英镑/日圆         159.54  160.35  -0.51  -9.98  177.22
    澳元/新西兰元     1.0721  1.0687  +0.32  +0.53  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/蔡美珍/张荻/陈宗琦；审校 张涛/于春红/王洋/郑茵/张若琪)

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