《全球汇市》美元略低于两个月高位；澳元受强劲GDP数据提振上涨

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1119 1.1129 -0.09 +2.38 1.0860 美元/日圆 110.13 110.68 -0.50 -8.45 120.30 欧元/日圆 122.47 123.19 -0.58 -6.13 130.47 美元/瑞郎 0.9939 0.9934 +0.05 -0.79 1.0018 英镑/美元 1.4483 1.4477 +0.04 -1.73 1.4738 美元/加元 1.3055 1.3092 -0.28 -5.67 1.3839 美元/离岸人民币 6.5942 6.5859 +0.13 +0.40 6.5680 澳元/美元 0.7280 0.7229 +0.71 +0.07 0.7275 新西兰元/美元 0.6788 0.6757 +0.46 -0.54 0.6825 澳元/日圆 80.210 80.060 +0.19 -8.46 87.620 新西兰元/日圆 74.780 74.870 -0.12 -8.78 81.980 英镑/日圆 159.54 160.35 -0.51 -9.98 177.22 澳元/新西兰元 1.0721 1.0687 +0.32 +0.53 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/蔡美珍/张荻/陈宗琦；审校 张涛/于春红/王洋/郑茵/张若琪)