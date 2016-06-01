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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 13:41 BJT

中国新债：农发行下周一将增发至多200亿五期固息债，期限1-10年

路透上海6月1日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一(6日)招标增发至多200亿
元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年，所募资金将全部用于绿色
贷款项目投放。 
    
    上述五期债为该行今年第14期 、第15期 、16期CN160
416=CFXS、第四期 和第五期 的增发债，票面利率依次为2
.60%、3.08%、3.26%、3.32%和3.33%。
    
    具体发行条款如下：
 
                    2016年第14、15、16、4、5期增发债
   --------------------------------------------------------------
    招标规模上限    各期限均为40亿元
    期限/计息方式   1/3/5/7/10年固息
    招标时间        1/3/5年：6月6日下午14:00-15:00
                    7/10年：6月6日下午14:00-15:30
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          6月8日
    起息日          1/3/5年：4月22日；7/10年：1月6日
    发行期          6/7-6/8
    上市日          6月13日
    基本承销额      无
    承揽费          1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%    
    --------------------------------------------------------------(完)
                
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 (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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