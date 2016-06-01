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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 13:51 BJT

《汇市简讯》伦敦开盘：日圆反弹

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* 美元/日圆跌0.81%、欧元/日圆跌0.88%、澳元/美元涨0.51%、新西兰元/美元涨0.38%

* 美元/人民币涨0.20%、美元/离岸人民币涨0.13%、美元/韩元涨0.28%、美元/印度卢比跌0.17%

* 日经指数跌1.62%、沪综指跌0.15%、MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.07%、美国原油价格下跌0.77%、美国10年期公债收益率报1.84%

* 澳洲第一季成长力道超乎预期，央行或将维持利率不变

* 中国5月PMI显示经济动能边际减弱，但尚不足以触发新宽松节点 (完)

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