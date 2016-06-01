《汇市简讯》伦敦开盘：日圆反弹

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
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* 美元/日圆跌0.81%、欧元/日圆跌0.88%、澳元/美元涨0.51%、新西兰元/美元涨0.38%
* 美元/人民币涨0.20%、美元/离岸人民币涨0.13%、美元/韩元涨0.28%、美元/印度卢比跌0.17%
* 日经指数跌1.62%、沪综指跌0.15%、MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.07%、美国原油价格下跌0.77%、美国10年期公债收益率报1.84%
* 澳洲第一季成长力道超乎预期，央行或将维持利率不变
* 中国5月PMI显示经济动能边际减弱，但尚不足以触发新宽松节点 (完)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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