《中国新债预测》国开行10及20年增发债收益率预测均值3.30%和3.93%

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债
* 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：30亿元
* 招标时间：6月2日14:30-15:30
* 受访人数：10位(银行和券商)
* 预测区间：3.28%-3.33%；3.90%-3.97%
* 预测均值: 3.30%；3.93%
路透上海6月1日 - 中国国家开发银行 周四将增发10年及20年期固息债。路透调查显示，近期债市仍陷僵持走势，暂时也看不到能引发突破触发性因素，预计明日两期新债在考虑返费后，中标收益率接近二级水平。
从交易员的预测值分布看，对两期债的定位分歧不大，其中10年品种预测区间落差仅有5个基点（bp）。
“现在就是牛皮市，明天应该不会有啥意外，”上海一银行交易员称。
北京一券商交易员谈到，今天国债招标结果虽偏高，但随后的一级半交易显暖意，明日国开债招标应该也不会受到什么负面影响。
财政部周三上午招标的一年期固息国债加权中标收益率为2.3405%，同时招标的10年期续发固息国债加权中标收益率2.9951%，均高于此前市场预测均值2.27%和2.96%。
中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期最新收益率为3.3287%和3.9527%。二级市场上，此次增发标的券160210最新报价 为3.3325%/3.33%；160205最新成交 为3.9541%。
明日招标两期债中，10年期为国开行今年第10期 增发债，票面利率3.18%；20年期为今年第五期 增发债，票面利率3.80%。
具体发行条款如下：
2016年第10期和第五期增发债
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发行上限 10年：120亿元；20年：30亿元
期限/计息方式 10/20年固息
招标时间 6月2日14:30-15:30
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 6/6
起息日 10年：4月5日；20年：1月25日
分销期 6/3-6/6
上市日 6/8
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 10年0.15%；20年0.20%
-----------------------------------------------(完) (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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