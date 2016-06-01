《中国新债预测》国开行10及20年增发债收益率预测均值3.30%和3.93%

* 招标品种：国开行10年及20年固息增发债

* 期限及招标金额：10年：120亿元；20年：30亿元

* 招标时间：6月2日14:30-15:30

* 受访人数：10位(银行和券商)

* 预测区间：3.28%-3.33%；3.90%-3.97%

* 预测均值: 3.30%；3.93%

路透上海6月1日 - 中国国家开发银行 周四将增发10年及20年期固息债。路透调查显示，近期债市仍陷僵持走势，暂时也看不到能引发突破触发性因素，预计明日两期新债在考虑返费后，中标收益率接近二级水平。

从交易员的预测值分布看，对两期债的定位分歧不大，其中10年品种预测区间落差仅有5个基点（bp）。

“现在就是牛皮市，明天应该不会有啥意外，”上海一银行交易员称。

北京一券商交易员谈到，今天国债招标结果虽偏高，但随后的一级半交易显暖意，明日国开债招标应该也不会受到什么负面影响。

财政部周三上午招标的一年期固息国债加权中标收益率为2.3405%，同时招标的10年期续发固息国债加权中标收益率2.9951%，均高于此前市场预测均值2.27%和2.96%。

中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，10年及20年期最新收益率为3.3287%和3.9527%。二级市场上，此次增发标的券160210最新报价 为3.3325%/3.33%；160205最新成交 为3.9541%。

明日招标两期债中，10年期为国开行今年第10期 增发债，票面利率3.18%；20年期为今年第五期 增发债，票面利率3.80%。

具体发行条款如下：

2016年第10期和第五期增发债

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发行上限 10年：120亿元；20年：30亿元

期限/计息方式 10/20年固息

招标时间 6月2日14:30-15:30

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 6/6

起息日 10年：4月5日；20年：1月25日

分销期 6/3-6/6

上市日 6/8

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 10年0.15%；20年0.20%