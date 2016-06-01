台湾股市：收涨创一个半月新高，外资连买领军多头持续攻坚

路透台北6月1日 - 台湾股市周三收涨，创一个半月收盘新高，距离8,600点仅咫尺之遥。分析师表示，受惠外资连续买超台股氛围带动，大盘已经转由多方主导，只要10日线不要跌破就会为持反弹多头走势，短线盘势持续盘高，不排除向上叩关8,800点。

台湾加权股价指数 收高0.72%，报8,597.16点，前高为4月19日的8,633.72点；今日成交初值 为756.58亿台币，上交易日修正后为1,156.00亿。

凯基投顾分析师张明祥指出，尽管中国A股有望纳入MSCI新兴市场指数，但现在台股都是遇空不跌，只反应利多，典型多头格局不要预测高点压力区而是预估底部支撑区，只要10日线8,380点没跌破，台股可望持续反弹多头态势，短线不排除向上挑战8,840点。

〞台股没什么量、筹码很乾净，外资一买就上去。〞凯基投顾分析师张明祥说，他并推估明日大盘主要区间暂看在8,470-8,743点。

此外，安联中华新思路基金经理人许廷全表示，尽管美联储对升息态度由鸽派转趋鹰派，市场普遍正向看待，且台股下半年企业获利预期较去年同期成长，促使外资回流台股。随着市场气氛逐步正向发展，可谨慎乐观看待台股后市，预计成长股可望成为盘面主流。

安联投信并指出，台股不仅结束连四周净流出，上周以净流入5.35亿美元称冠亚股，日股以3.67亿美元居次；印尼、菲律宾、南韩股市皆由负转正；印度、日本与泰国则延续前周的净流入态势。

台湾金管会主委丁克华周三称，若A股纳入MSCI明晟指数，由于全球资金非常宽松，MSCI资金只是一小部分，即使部分资金转进，预计金额也不会太大。