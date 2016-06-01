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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 17:22 BJT

《中国企业债发行日程表》--6月1日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级   发行时间     主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*兴化经济       8        6   6/8簿记建档       --       AA      6/13-6/15     海通证券
发展有限公司      (第3-6年末每年偿还25%本金)
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北京首都       25    可续期  5/30簿记建档     4.40%     AAA     5/31-6/2      海通证券
创业集团         (每五年重定价)                                               首创证券
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曲靖经济技术    9        7   5/31簿记建档    *5.75%     AA      6/1-6/2       渤海证券
开发区建设投资集团   (第3-7年末分别偿还20%本金)                                     
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泰州市姜堰     12.6      7   6/1簿记建档    上限5.50%   AA      6/2-6/3 第一创业摩根大通证券
城市建设投资发展    (第3-7年末分别偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保)
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宁乡县城市     10.3     10   6/1簿记建档    上限6.00%   AA      6/2-6/6       广州证券
建设投资集团养老项目专项债   (第3-10年末分别偿还10%-20%本金)
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肥西县城乡     15        7   6/2簿记建档    *上限5%     AA      6/3-6/7       国元证券
建设投资            (第3-7年末分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团担保)
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扬中市城市     10        7   6/2簿记建档    *上限5.20%  AA      6/3-6/7       国开证券
建设投资发展总公司  (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保)
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武汉市江夏      4.5      7   6/2簿记建档    *上限5.8%   AA      6/3-6/7       万联证券
城投集团            (第3-7年末分别偿还20%本金)
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陕西省西咸     13        7   6/3簿记建档       --       AA      6/6-6/7       西部证券
新区空港新城开发建设集团  (第3-7年末分别偿还20%本金)
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青岛西海岸     15        7   6/3簿记建档       --       AA+     6/6-6/8       东北证券
发展集团             (第3-7年末分别偿还20%本金)
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河北建设       20     可续期 6/3簿记建档       --       AAA     6/6-6/8       银河证券
投资集团              (每五年重定价)
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江苏海州       10.6      7   6/3簿记建档       --       AA      6/6-6/8       招商证券
发展集团             (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保)
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黄石磁湖高新   15        7   6/7簿记建档    上限5.0%    AA      6/8-6/14      天风证券
科技发展公司    7 (第3-7年末分别偿还20%本金)上限5.5%
    (品种一由中合中小企业融资担保公司提供担保/品种二由重庆进出口信用担保公司提供担保)
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牡丹江          9        7   6/7簿记建档       --       AA      6/8-6/15    申万宏源证券
城市投资集团     (第3-7年末分别偿还20%本金)                                     国开证券
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)    
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宁乡县国有       5        7   6/2簿记建档   *上限5.50%   AA+      6/3-6/7     天风证券
资产经营       (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北省担保集团和重庆进出口信用担保提供差额补偿)
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盘县城市棚户区  15        7   6/6簿记建档    上限6.0%    AA       6/7-6/9     中信建投证券
改造项目（翰林片区） (第3-7年末分别偿还20%本金/贵州省红果经济开发区开发公司为差额补偿人)
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沪宁城铁       10        5   6/7簿记建档       --       AAA      6/8-6/15     财通证券
惠山站区棚户区改造 (第3-5年末分别偿还30%、30%、40%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率    主体评级    发行时间   主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 
        
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