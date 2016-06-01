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市场报道 | 2016年 6月 1日 星期三 14:17 BJT

重发-瑞士数据：第一季经济环比增幅放缓至0.1%，受政府支出下降拖累

(重发以修饰标题)

路透苏黎世6月1日 - 瑞士第一季度经济增速有所放缓，虽然民间需求及建筑和设备投资稳健，但政府支出下降带来不利影响。

瑞士联邦经济总局周三发布公告称，瑞士第一季国内生产总值(GDP)较2015年第四季增长0.1%，第四季的经济增幅为0.4%。

第一季度经济同比增幅为0.7%，比上季度的0.3%大幅上升，因为第一季的比较基础稍低。

路透调查中的分析师此前预计，瑞士第一季经济环比增幅为0.2%，同比增幅0.8%。

瑞士央行2015年1月弃守瑞郎兑欧元汇率上限后，瑞郎大涨。瑞士经济正在从瑞郎升值的冲击中缓慢复苏。目前，瑞郎兑欧元较11个月前的水准仍高约8%。

瑞士联邦经济总局称，家庭消费支出以及为家庭提供服务的非营利机构的支出今年第一季增长0.7%，受医疗保健以及住房和能源支出推动。

该机构并称，政府消费减少0.8%；设备投资增长2.1%，主要归功于其他运输设备方面的投资，这些投资基本不受景气周期的影响。

瑞士政府3月下调2016年经济成长预估10个基点至1.4%。

瑞士经济2015年增长0.9%，出口展现出韧性迹象。(完)

(编译 王颖/王兴亚；审校 蔡美珍/张涛)

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