《全球汇市》美元兑日圆下滑，澳元受强劲经济成长数据提振

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1134 1.1129 +0.04 +2.52 1.0860 美元/日圆 109.85 110.68 -0.75 -8.69 120.30 欧元/日圆 122.27 123.19 -0.75 -6.28 130.47 美元/瑞郎 0.9931 0.9934 -0.03 -0.87 1.0018 英镑/美元 1.4479 1.4477 +0.01 -1.76 1.4738 美元/加元 1.3072 1.3092 -0.15 -5.54 1.3839 美元/离岸人民币 6.5948 6.5859 +0.14 +0.41 6.5680 澳元/美元 0.7265 0.7229 +0.50 -0.14 0.7275 新西兰元/美元 0.6780 0.6757 +0.34 -0.66 0.6825 澳元/日圆 79.790 80.060 -0.34 -8.94 87.620 新西兰元/日圆 74.500 74.870 -0.49 -9.12 81.980 英镑/日圆 159.04 160.35 -0.82 -10.26 177.22 澳元/新西兰元 1.0714 1.0687 +0.25 +0.47 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 张明钧/张涛/刘秀红/于春红/张若琪/高琦/艾茂林/汪红英)