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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 14:45 BJT

《全球汇市》美元兑日圆下滑，澳元受强劲经济成长数据提振

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1134  1.1129  +0.04  +2.52  1.0860
    美元/日圆            109.85  110.68  -0.75  -8.69  120.30
    欧元/日圆         122.27  123.19  -0.75  -6.28  130.47
    美元/瑞郎            0.9931  0.9934  -0.03  -0.87  1.0018
    英镑/美元            1.4479  1.4477  +0.01  -1.76  1.4738
    美元/加元            1.3072  1.3092  -0.15  -5.54  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5948  6.5859  +0.14  +0.41  6.5680
    澳元/美元            0.7265  0.7229  +0.50  -0.14  0.7275
    新西兰元/美元        0.6780  0.6757  +0.34  -0.66  0.6825
    澳元/日圆         79.790  80.060  -0.34  -8.94  87.620
    新西兰元/日圆     74.500  74.870  -0.49  -9.12  81.980
    英镑/日圆         159.04  160.35  -0.82 -10.26  177.22
    澳元/新西兰元     1.0714  1.0687  +0.25  +0.47  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 张明钧/张涛/刘秀红/于春红/张若琪/高琦/艾茂林/汪红英)

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