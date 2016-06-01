日本股市：日经指数结束五日连涨，日圆走强打击股市人气

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
东京证交所总成交量低迷，共换手19.95亿股，成交额为2.115万亿日圆，远低于周二所及高点2.874万亿日圆，但高于周一的1.560万亿日圆。
日本移动应用服务企业的股票劲扬，因有消息称短信应用服务运营商Line Corp将很快进行IPO，在东京证交所挂牌交易。
东证股价指数 跌1.3%报1,362.07点，JPX-日经400指数 收低1.4%，报12,283.58点。(完)
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1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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