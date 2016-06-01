日本股市：日经指数结束五日连涨，日圆走强打击股市人气

东京证交所总成交量低迷，共换手19.95亿股，成交额为2.115万亿日圆，远低于周二所及高点2.874万亿日圆，但高于周一的1.560万亿日圆。

日本移动应用服务企业的股票劲扬，因有消息称短信应用服务运营商Line Corp将很快进行IPO，在东京证交所挂牌交易。

东证股价指数 跌1.3%报1,362.07点，JPX-日经400指数 收低1.4%，报12,283.58点。(完)