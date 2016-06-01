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市场报道 | 2016年 6月 1日 星期三 14:53 BJT

《汇市简讯》英镑/美元受退欧担忧拖累下跌，英国制造业PMI公布在即

0635GMT

* 英镑继续因退欧担忧承压，周二ICM电话调查结果显示退欧阵营领先

* 调查显示退欧阵营领先留欧3个百分点，5月16日调查为落后8个百分点

* 受此调查影响，博彩公司调整赔率，暗示退欧几率上升

* 英镑/美元也因此从1.4650跌至1.4465。亚洲盘最低报1.4460

* 亚洲盘触及低位以来最高报1.4500，1.4515/19为21日/30日移动均线切入位

* 英国5月制造业PMI定于0830GMT公布，预期为49.6，4月为49.2(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 艾茂林)

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