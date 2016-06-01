台湾债市：10年券105/4R殖利率续收跌，央行金融稳定报告推升降息预期

* 105/4R发行前交易殖利率再收跌

* 央行金融稳定报告令降息预期升高

* 明日105/4R区间预估在0.81-0.83%

路透台北6月1日 - 台湾10年期增额公债105/4R 周三殖利率连两日收跌，创发行前交易以来新低。交易员表示，央行金融稳定报告引发续降息的预期，且美债殖利率上日收跌也有助多头，惟周六标债变数当前追价意愿不足，尾盘殖利率跌幅略见收敛。

他们指出，尽管市场本对央行6月有降息预期，惟央行上日公布的金融稳定报告中，认为长债殖利率〞易跌难涨〞，引起市场关注，并带动市场对央行第二季底的降息预期再度升高。

〞下去不太有肉，追低意愿不高，但逢高又有买盘。〞一位大型证券商交易员说。

他并称，上日105/4R空单量续增至88亿台币，盘初或有交易商趁机轧空，但预估今日空单量仍会维持在现有水准，并不会减少太多，毕竟明日五年新券105/8将展开发行前交易，会让多方气焰稍微收敛。

台湾央行周二发布金融稳定报告称，为促进金融稳定，央行将持续关注全球经济金融情势变化对台湾金融体系的影响，并采行妥适的货币、信用及外汇政策，包括调降政策利率及调整不动产贷款的针对性审慎措施等。

目前交易员普遍认为，虽然现在10年增额券的空单量不算少，不过各方对于周六105/4R标售结果仍然没有把握，估计标债前不致于有太大的波动。

台湾股市周三收涨，创一个半月收盘新高，距离8,600点仅咫尺之遥。分析师表示，受惠外资连续买超台股氛围带动，大盘已经转由多方主导，只要10日线不要跌破就会维持反弹多头走势，短线盘势持续盘高，不排除向上叩关8,800点。

美国公债收益率周二从多周高位下跌，此前美股受一波好坏不一的经济数据影响而下滑，良莠不齐的经济数据打压了美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月升息预期。指标10年期公债 收益率报1.842%，低于上周五的1.854%。

交易员预估，明日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.81-0.83%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4R -1.31 0.8155% *0.8106-0.8200% 123.5

注：*表示创该券发行前交易期间新低。

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5 105/5 没有成交

3 105/1 没有成交