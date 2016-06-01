路透基点：台湾桥椿金属首次涉足联贷市场，欲筹资30亿台币--TRLPC

路透香港6月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市 公司桥椿金属(Sunspring Metal Corp)首次涉足银团贷款市场，欲筹集30 亿台币五年期贷款。 中国信托商业银行、台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款前 两年将是台北富邦担任额度代理行，余下时间的代理行由中国信托商业银 行担任。 贷款平分成A和B两部分，A为定期贷款，B部分为循环信用额度贷款。 利率均为三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码70个基点 ，税前利率最低为1.7%。 承诺4亿台币或以上的银行，获得牵头行头衔和10个基点的前端费； 承贷3-3.99亿台币的银行，获得经理行头衔和7.5个基点的前端费；承贷2 -2.99亿台币的银行获得参与行头衔和5个基点的前端费。银行回复截止日 期是6月13日。 此次贷款用于再融资和营运资金。 这是桥椿金属首次以自己的名义涉足联贷市场，此前在旗下子公司Su nspring International Corp和Golden Faith International Corp于200 7年5月签约的4,500万美元三年期贷款中担任担保人。(完) (编译 孙茉莉; 审校 张涛)