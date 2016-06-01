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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 15:19 BJT

国际油市：油价下跌逾1%，受中东增产及亚洲需求担忧拖累

交易员指出，油价下跌是因石油输出国组织(OPEC)的中东成员国产量可能上升所致。OPEC本周召开会议讨论市场政策。

多数分析师表示，OPEC将持续聚焦于保护市场占有率，而非透过控制产量来支撑油价。

“许多OPEC成员国...都设下增长计划，因此现在减少供给，可能会干扰到这些目标，”摩根士丹利称。

但在需求侧方面，摩根士丹利表示担心中国情况。

“我们的经济分析师担心，4月数据显示中国可能在放缓...中国的石油需求数据应该会加深这些疑虑，”摩根士丹利称。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/蔡美珍；审校 王洋/孙茉莉)

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