国际油市：油价下跌逾1%，受中东增产及亚洲需求担忧拖累

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
交易员指出，油价下跌是因石油输出国组织(OPEC)的中东成员国产量可能上升所致。OPEC本周召开会议讨论市场政策。
多数分析师表示，OPEC将持续聚焦于保护市场占有率，而非透过控制产量来支撑油价。
“许多OPEC成员国...都设下增长计划，因此现在减少供给，可能会干扰到这些目标，”摩根士丹利称。
但在需求侧方面，摩根士丹利表示担心中国情况。
“我们的经济分析师担心，4月数据显示中国可能在放缓...中国的石油需求数据应该会加深这些疑虑，”摩根士丹利称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/蔡美珍；审校 王洋/孙茉莉)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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