香港个股：联想控股附属融科智地房地产发行总规模25亿元人民币公司债券

路透香港6月1日 - 中国主要的投资集团--联想控股 周三称，其附属公司融科智地房地产股份有限公司发行公司债券完成簿记建档，总发行规模25亿元人民币，其中五年期的票面利率为4.68%；七年期的票面利率为5.5%。

公司的声明称，五年期公司债券发行总额为14.5亿元，七年期公司债券发行规模为10.5亿元。

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。融科智地拟将发债所得用于偿还债务及补充流动资金。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校)