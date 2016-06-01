全球金市：金价持稳，因美元下跌和亚股走软

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
0645GMT，现货金 几无变动报每盎司1,215.80美元，周二为上涨0.8%，创5月13日以来最大单日百分比涨幅。
金价今年以来已上涨近15%，但5月累计下跌约6%，创六个月以来最大月线跌幅。
美国期金 几近收平报每盎司1,218.50美元。
“周二公布的美国宏观经济数据表现强劲(美元同样表现抢眼)，但黄金并未出现又一轮大规模抛售，这表明市场参与者或许已消化了升息预期，”INTL FCStone的分析师Edward Meir在一份报告中说。
美国5月非农就业数据将在周五公布，若数据表现强劲，则将增强美联储最早在7月升息的预期。
其他贵金属方面，现货银 涨0.3%至每盎司16.03美元。
现货铂金(白金) 和现货钯金 均下跌0.4%，分别报每盎司973.74和543.97美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/汪红英；审校 高琦/王洋)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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