全球金市：金价持稳，因美元下跌和亚股走软

0645GMT，现货金 几无变动报每盎司1,215.80美元，周二为上涨0.8%，创5月13日以来最大单日百分比涨幅。

金价今年以来已上涨近15%，但5月累计下跌约6%，创六个月以来最大月线跌幅。

美国期金 几近收平报每盎司1,218.50美元。

“周二公布的美国宏观经济数据表现强劲(美元同样表现抢眼)，但黄金并未出现又一轮大规模抛售，这表明市场参与者或许已消化了升息预期，”INTL FCStone的分析师Edward Meir在一份报告中说。

美国5月非农就业数据将在周五公布，若数据表现强劲，则将增强美联储最早在7月升息的预期。

其他贵金属方面，现货银 涨0.3%至每盎司16.03美元。

现货铂金(白金) 和现货钯金 均下跌0.4%，分别报每盎司973.74和543.97美元。(完)

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