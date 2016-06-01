欧元债市：德债收益率下滑，避险资产需求坚挺

德国10年期公债 收益率周三跌2个基点至0.13%，接近上周五所及的11日低点0.12%。

美国周二公布的经济数据良莠不齐，削弱美国近期会升息的预期，且油价下滑，全球股市整体表现疲弱，这都支撑了欧元区公债市场。

此外，除德国以外的欧元区公债收益率持平至下滑2个基点不等，风险厌恶情绪预期将支撑今日稍后的德国公债标售需求。德国将发售40亿欧元的五年期公债。

此外，分析师称希腊恐怕仍是导致市场波动的潜在因素。希腊和国际金主上周就获得金援所必须进行的一揽子改革措施达成协议，但有些问题仍有待解决。周四欧洲央行将召开会议，预计希腊是重要议题。(完)

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