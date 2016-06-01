欧元债市：德债收益率下滑，避险资产需求坚挺

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
德国10年期公债 收益率周三跌2个基点至0.13%，接近上周五所及的11日低点0.12%。
美国周二公布的经济数据良莠不齐，削弱美国近期会升息的预期，且油价下滑，全球股市整体表现疲弱，这都支撑了欧元区公债市场。
此外，除德国以外的欧元区公债收益率持平至下滑2个基点不等，风险厌恶情绪预期将支撑今日稍后的德国公债标售需求。德国将发售40亿欧元的五年期公债。
此外，分析师称希腊恐怕仍是导致市场波动的潜在因素。希腊和国际金主上周就获得金援所必须进行的一揽子改革措施达成协议，但有些问题仍有待解决。周四欧洲央行将召开会议，预计希腊是重要议题。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 杜明霞/孙茉莉; 审校 张涛)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。