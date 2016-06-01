台湾金融：华南银行抛美元金融债获利逾2亿台币，将伺机回补--副总

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透台北6月1日 - 台湾第八大银行--华南银行副总经理高荣成周三称，4-5月逢高出脱美元计价金融债券，合计获利逾2亿台币；预计待美联储(FED)6、7月升息后将伺机回补。
他表示，为提升资金运用收益，华银自去年第四季起至今年第一季逢低进场布局美元计价金融债券，且锁定投资等级(A级)金融，总计买入逾12亿美元计价金融债券。
〞十鸟在林不如一鸟在手，考量美国可能升息，我们先行获利了结，等FED升息以后会伺机回补，应该会再加码2-3亿美元。〞高荣成说。
他并透露，目前手中仍有22亿美元计价金融债券部位，扣除资金成本后平均收益率约2.7%，每月约有1.12亿台币利息收入，收益率远高于台币资金报酬率。
根据台湾金管会公布资料统计，至今年第一季，华南银行资产为2兆3,663亿台币，存款余额1兆8,925亿台币。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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