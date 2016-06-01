版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 18:21 BJT

台湾金融：华南银行抛美元金融债获利逾2亿台币，将伺机回补--副总

路透台北6月1日 - 台湾第八大银行--华南银行副总经理高荣成周三称，4-5月逢高出脱美元计价金融债券，合计获利逾2亿台币；预计待美联储(FED)6、7月升息后将伺机回补。

他表示，为提升资金运用收益，华银自去年第四季起至今年第一季逢低进场布局美元计价金融债券，且锁定投资等级(A级)金融，总计买入逾12亿美元计价金融债券。

〞十鸟在林不如一鸟在手，考量美国可能升息，我们先行获利了结，等FED升息以后会伺机回补，应该会再加码2-3亿美元。〞高荣成说。

他并透露，目前手中仍有22亿美元计价金融债券部位，扣除资金成本后平均收益率约2.7%，每月约有1.12亿台币利息收入，收益率远高于台币资金报酬率。

根据台湾金管会公布资料统计，至今年第一季，华南银行资产为2兆3,663亿台币，存款余额1兆8,925亿台币。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐