台湾金融：华南银行抛美元金融债获利逾2亿台币，将伺机回补--副总

他表示，为提升资金运用收益，华银自去年第四季起至今年第一季逢低进场布局美元计价金融债券，且锁定投资等级(A级)金融，总计买入逾12亿美元计价金融债券。

他并透露，目前手中仍有22亿美元计价金融债券部位，扣除资金成本后平均收益率约2.7%，每月约有1.12亿台币利息收入，收益率远高于台币资金报酬率。