《汇市简讯》美元/日圆跌至109.65，受避险情绪拖累

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
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* 民调显示退欧阵营领先，英镑/日圆大跌导致风险偏好降温
* 日经指数收跌1.62%。现货48小时走势图与日经指数期货正相关(+78)
* 111.00之前挂有卖单，亚洲盘最高报110.83
* 小时图大阴烛带来压力，有望测试109.52关键点位
* 纽约时段将有6.3亿美元期权到期，行权价110.40-50
* 图表：tmsnrt.rs/1PiBmau
(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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