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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 16:01 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌至109.65，受避险情绪拖累

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* 民调显示退欧阵营领先，英镑/日圆大跌导致风险偏好降温

* 日经指数收跌1.62%。现货48小时走势图与日经指数期货正相关(+78)

* 111.00之前挂有卖单，亚洲盘最高报110.83

* 小时图大阴烛带来压力，有望测试109.52关键点位

* 纽约时段将有6.3亿美元期权到期，行权价110.40-50

* 图表：tmsnrt.rs/1PiBmau

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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