台湾财政：将适时检讨债券发行制度，调整债务结构--财政部报告

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透台北6月1日 - 台湾财政部周三表示，将适时检讨债券发行制度，定期适量发行债券，藉由债务基金举新还旧、举低还高财务运作，有效调整债务结构及降低政府债息负担。
财政部长许虞哲将于周四赴立法院报告，在送交立法院的报告中指出，将透过债务超限管制拨付统筹分配款，建立债务分级管理机制，至各直辖市及县(市)政府召开债务管理辅导座谈会等方式，协助地方政府落实债务控管，维护财政纪律。
财政部并指出，将持续精进税制税政，全面活化政府资产、引进民间资金参与公共建设、落实规费合理及制度化等多元方式筹措财源，改善政府财政收支结构及缩小年度岁入岁出差短，未来每年度债务成长率，不高于过去三年GDP平均成长率。
至4月底，台湾的中央公债未偿还余额达5兆4,186.78亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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