台湾财政：将适时检讨债券发行制度，调整债务结构--财政部报告

路透台北6月1日 - 台湾财政部周三表示，将适时检讨债券发行制度，定期适量发行债券，藉由债务基金举新还旧、举低还高财务运作，有效调整债务结构及降低政府债息负担。

财政部长许虞哲将于周四赴立法院报告，在送交立法院的报告中指出，将透过债务超限管制拨付统筹分配款，建立债务分级管理机制，至各直辖市及县(市)政府召开债务管理辅导座谈会等方式，协助地方政府落实债务控管，维护财政纪律。

财政部并指出，将持续精进税制税政，全面活化政府资产、引进民间资金参与公共建设、落实规费合理及制度化等多元方式筹措财源，改善政府财政收支结构及缩小年度岁入岁出差短，未来每年度债务成长率，不高于过去三年GDP平均成长率。