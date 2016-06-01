版本:
中国
市场报道 | 2016年 6月 1日 星期三 17:03 BJT

重发-欧洲汇市：英镑下滑，英镑/美元一个月隐含波动率升至逾七年高位

(重发以修改直接提取码)

路透伦敦6月1日 - 英镑周三下滑，而对冲未来一个月英镑大幅下滑的成本则上涨至逾七年高点，因市场担心支持英国退出欧盟的阵营占据上风。

周二公布的ICM两项调查显示，英国民众愈发倾向在本月的公投中支持英国退出欧盟。两项调查中脱欧阵营都要比留欧阵营领先三个百分点。

一个月英镑/美元隐含波动率 上涨至19.60%，为2009年2月以来最高，前一天则为17%左右。

根据路透数据，一个月期欧元/英镑隐含波动率 也升至约17.95%，创下2009年初以来最高。

“英镑仍然对‘退欧’阵营明显领先的任何新调查结果都较为敏感，”IronFX分析师Sakis Paraskevov称，“我们...预计英镑/美元隐含波动率未来几日将继续上升，鉴于公投前几日的民调结果对市场造成的影响，要比此前的调查更大。”

多数经济学家和策略师认为，若6月23日英国公投支持退欧，则将给英国经济带来冲击，导致英镑大跌，而支持留欧则将推动英镑大幅上涨。

英镑兑欧元 周三一度跌至0.7673英镑，为5月24日来最低，之后反弹至0.76935，盘中仍跌0.1%。英镑兑美元跌至1.4450美元，为九日来最低，之后略有反弹，日内几无变动。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 王洋/刘秀红；审校 蔡美珍/张荻)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐