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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 17:12 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘转跌为升挑战年内低点未果，短期料仍偏弱

* 人民币收盘小升，逆转盘中跌势
    * 中间价三连跌续刷新逾五年新低
    * 美加息预期仍主导客盘情绪，购汇力道偏重
    * 午后美元多头止盈，汇价快速反弹
    * 短期人民币料仍偏弱

 (新增更多评论和收盘报价)
    路透北京6月1日 - 中国人民币兑美元即期 周三收盘小涨，盘中一度跌近百点，中间价连三日
走贬，并继续刷新逾五年低点。交易员称，早盘美元强势提振客盘购汇需求，加上自营盘亦持有美元多头为主
，大幅拉低汇价，但午后人民币测试年内低点6.5956元未果，美元多头开始出脱，止盈盘快速推高汇价，并尽
数收复盘中跌幅。
        
    交易员并称，新公布的财新中国制造业PMI影响有限，美联储升息预期仍主导外汇市场走向，客盘购汇情
绪略有上升，但未见恐慌情绪，亦并未见监管层干预市场迹象，应是市场自发行为，料在美元加息前，央行有
意提前释放贬值压力，周五美国非农数据若强劲，人民币有望挑战年内低点。
        
    “这轮贬值主要是受这一波美元升值影响，国内股市、海外的新兴市场并没有起到推波助澜的作用，（人
民币）贬值压力有限。”一外资行交易员指出。
    
    交易员并指出，人民币近期料继续走贬，不排除跌破6.6元的整数关口，不过整体贬值幅度是可控的。如
果美元期间有回调，则人民币亦可能会小幅走强。
      
    路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的今日CFETS人民币汇率指数 为97.08，较上日微跌0.
07%，主因人民币兑美元中间价继续走弱。路透测算SDR篮子指数报96.22，较上日微升；BIS篮子指数较上日微
跌。 
    
    财新中国5月制造业PMI连续第二个月小幅回落，显示制造业仍在收缩，一季度经济向好的局面难以延续，
经济筑底过程中，政策适当支持必不可少。财新/Markit周三联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI)
CNPMIF=ECI 小幅下降至49.2，为三个月新低且已连续15个月收缩，不过，该数据依然是过去近一年来的较高
水准。 
    
    全球汇市方面，美元兑日圆周三下跌，进一步远离本周初触及的一个月高位，此前美国公布的数据疲软，
促使投资人重新思索美联储是否会在6月升息。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：
 在岸市场人民币兑美元                     今日           上日           升贬
               即期成交价格              6.5821         6.5846         0.04%
                     中间价              6.5889          6.579         -0.15%
               成交额                  219.31亿美    223.09亿美元         
                                           元                        
                   日内波动幅度(pips)      172        日低6.5945     日高6.5773
                     今年以来升贬幅度                                    -1.34%
               2005年汇改以来升贬幅度                                    25.74%
                一年期美元/人民币掉期          692                             
                                                                     
                                                                          
 离岸人民币市场                                                      
                                                                          
                                 工具     今日           上日                  
                     CNH即期             6.5902         6.5864                 
              一年期NDF                  6.7605         6.7508                 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.5894；交易中心自1月4日
起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
    
    中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日
起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际
主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）  

 (发稿 李文科/张金栋; 审校 杨淑祯)

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