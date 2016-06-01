更新版 1-中国汇市：人民币收盘转跌为升挑战年内低点未果，短期料仍偏弱

* 人民币收盘小升，逆转盘中跌势 * 中间价三连跌续刷新逾五年新低 * 美加息预期仍主导客盘情绪，购汇力道偏重 * 午后美元多头止盈，汇价快速反弹 * 短期人民币料仍偏弱 (新增更多评论和收盘报价) 路透北京6月1日 - 中国人民币兑美元即期 周三收盘小涨，盘中一度跌近百点，中间价连三日 走贬，并继续刷新逾五年低点。交易员称，早盘美元强势提振客盘购汇需求，加上自营盘亦持有美元多头为主 ，大幅拉低汇价，但午后人民币测试年内低点6.5956元未果，美元多头开始出脱，止盈盘快速推高汇价，并尽 数收复盘中跌幅。 交易员并称，新公布的财新中国制造业PMI影响有限，美联储升息预期仍主导外汇市场走向，客盘购汇情 绪略有上升，但未见恐慌情绪，亦并未见监管层干预市场迹象，应是市场自发行为，料在美元加息前，央行有 意提前释放贬值压力，周五美国非农数据若强劲，人民币有望挑战年内低点。 “这轮贬值主要是受这一波美元升值影响，国内股市、海外的新兴市场并没有起到推波助澜的作用，（人 民币）贬值压力有限。”一外资行交易员指出。 交易员并指出，人民币近期料继续走贬，不排除跌破6.6元的整数关口，不过整体贬值幅度是可控的。如 果美元期间有回调，则人民币亦可能会小幅走强。 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的今日CFETS人民币汇率指数 为97.08，较上日微跌0. 07%，主因人民币兑美元中间价继续走弱。路透测算SDR篮子指数报96.22，较上日微升；BIS篮子指数较上日微 跌。 财新中国5月制造业PMI连续第二个月小幅回落，显示制造业仍在收缩，一季度经济向好的局面难以延续， 经济筑底过程中，政策适当支持必不可少。财新/Markit周三联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI) CNPMIF=ECI 小幅下降至49.2，为三个月新低且已连续15个月收缩，不过，该数据依然是过去近一年来的较高 水准。 全球汇市方面，美元兑日圆周三下跌，进一步远离本周初触及的一个月高位，此前美国公布的数据疲软， 促使投资人重新思索美联储是否会在6月升息。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5821 6.5846 0.04% 中间价 6.5889 6.579 -0.15% 成交额 219.31亿美 223.09亿美元 元 日内波动幅度(pips) 172 日低6.5945 日高6.5773 今年以来升贬幅度 -1.34% 2005年汇改以来升贬幅度 25.74% 一年期美元/人民币掉期 692 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5902 6.5864 一年期NDF 6.7605 6.7508 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.5894；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日 起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际 主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科/张金栋; 审校 杨淑祯)