金属期市：伦敦期铜触及一周低点，受中国制造业数据影响

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
0814GMT，伦敦期铜 下跌1.4%至每吨4,604美元，延续上日0.5%的跌幅。伦铜稍早触及4,583.50美元的一周低点，但仍处在近期交投区间4,550-4,730美元之内。
上海期铜 下跌1.7%至每吨35,190元人民币，之前也触及一周低点。
“如果铜价能跌破当前支撑位4,550美元，进一步的下探将导致市场再度出现一些紧张情绪...可以确定的一件事是，铜市需要一些具体事件的推动，才会向上突破走高，而市场目前无法提供这样的动因。”券商Triland说道。
美元走强和美国最快可能在6月就升息的前景，也给铜价带来遏制。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/高琦 审校 杜明霞/孙茉莉)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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