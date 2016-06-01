金属期市：伦敦期铜触及一周低点，受中国制造业数据影响

0814GMT，伦敦期铜 下跌1.4%至每吨4,604美元，延续上日0.5%的跌幅。伦铜稍早触及4,583.50美元的一周低点，但仍处在近期交投区间4,550-4,730美元之内。

上海期铜 下跌1.7%至每吨35,190元人民币，之前也触及一周低点。

“如果铜价能跌破当前支撑位4,550美元，进一步的下探将导致市场再度出现一些紧张情绪...可以确定的一件事是，铜市需要一些具体事件的推动，才会向上突破走高，而市场目前无法提供这样的动因。”券商Triland说道。

美元走强和美国最快可能在6月就升息的前景，也给铜价带来遏制。(完)

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