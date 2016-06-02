《国际主要央行公开市场操作一览》--6月2日

路透上海6月2日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。而根据美联储4月货币政策会议记录，如果经济数据直指第二季成长加速，且通胀和就业不断改善，就有可能在6月再次升息。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行4月28日维持货币政策不变，为实现物价目标，必要时将从量化、质化及利率三个角度进一步采取宽松举措。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

--------------------------------------------------

临时操作：

6/1 隔夜逆回购 -611.86 0.25%(固定利率)

5/31 隔夜逆回购 -1,026.27 0.25%(固定利率)

5/27 四天逆回购 -404.72 0.25%(固定利率)

5/26 隔夜逆回购 -586.71 0.25%(固定利率)

永久操作：

6/1 卖出MBS -0.2968 --

6/1 买入MBS 23.10 --

5/31 买入MBS 13.52 --

5/27 买入MBS 5.44 --

5/26 买入MBS 23.10 --

《本周主要新闻》

--美联储主席叶伦上周五称，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。叶伦的讲话支撑了美联储将于6月或者7月升息的预期。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

5/31 七天期反向交易 519.054 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

暂无

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 286,620

上周三 283,060

---------------------------------------

当期变化 +3,560

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--根据北海道新闻，日本央行总裁黑田东彦表示，政府坚守到2020财年达成基本预算盈余的承诺至为重要。“我认为政府将坚定地朝该方向努力。”

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.72%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行3,490亿台币定存单，与当日存单到期金额3,183亿相较，定存单发行余额增307亿台币。

--台湾央行周二发行366亿台币定存单，与当日存单到期金额116亿相较，定存单发行余额增250亿台币。

--台湾央行周一发行306亿台币定存单，与当日存单到期金额3亿相较，定存单发行余额增303亿台币。 (完)