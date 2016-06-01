离岸人民币：香港金管局将财政部伦敦所发国债纳入流动资金安排抵押品

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透香港6月1日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，将中国财政部在伦敦发行的人民币国债纳入为香港人民币流动资金安排的合资格抵押品。
金管局并称，新安排将于明天（2日）生效。以国家财政部及政策银行债券作为合资格抵押品的扣减率为以剩余期限每年2%计，最少2%。
中国财政部在伦敦发行的三年期、30亿元人民币国债，发行利率为3.28%，因获逾两倍超额认购，较初始询价降了12个基点。这是中国财政部首次在香港以外的离岸市场发行人民币计价国债。 （完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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