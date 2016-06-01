离岸人民币：香港金管局将财政部伦敦所发国债纳入流动资金安排抵押品

路透香港6月1日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，将中国财政部在伦敦发行的人民币国债纳入为香港人民币流动资金安排的合资格抵押品。

金管局并称，新安排将于明天（2日）生效。以国家财政部及政策银行债券作为合资格抵押品的扣减率为以剩余期限每年2%计，最少2%。

中国财政部在伦敦发行的三年期、30亿元人民币国债，发行利率为3.28%，因获逾两倍超额认购，较初始询价降了12个基点。这是中国财政部首次在香港以外的离岸市场发行人民币计价国债。 （完）

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