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市场报道 | 2016年 6月 1日 星期三 21:41 BJT

美国热股：摩根士丹利调降耐克股票评级和目标价，后者盘初下跌逾2%

路透6月1日 - 据一位交易员，摩根士丹利将耐克 股票评级下调至“中性”， 称该公司在美国销售很有可能放缓，因竞争增强且美国运动服装市场低迷。摩根士丹利还将耐克目标价调降9美元至60美元。

耐克周二收报55.22美元。周三盘初下跌2.4%，报53.88美元。 (编译 王洋; 审校 母红)

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