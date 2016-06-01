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市场报道 | 2016年 6月 1日 星期三 21:45 BJT

美国热股：苹果拟在台首发10亿美元30年零息债，盘初小跌

路透6月1日 - 美国消费电子公司苹果 拟首度在台湾发行美元债券，三位消息人士周三指出，苹果预计发行30年美元零息债。两位人士并称，两年内不赎回券以IRR(隐含年报酬率)4.2-4.3%对外询价，预计募集10亿美元。

苹果周二收报99.86美元，周三盘初小跌0.5%，报99.33美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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