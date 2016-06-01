国际油市：亚洲燃料油现货贴水下跌，因买兴减弱

路透新加坡6月1日 - 亚洲380-cSt和180-cSt燃料油的现货贴水走阔，至三个月新低，交易员表示因供给充足的同时买兴却减弱，而且贸易商急于在较低价格出货。

周三普氏窗口报告仅有两笔交易，共计40,000吨成交，行业消息人士称380-cSt和180-cSt燃料油的成交量相同。

380-cSt燃料油船货的成交价为每吨较新加坡现货报价贴水3.50美元，而180-cSt燃料油船货的成交价则为每吨贴水4美元。

行业消息人士称，对两个级别燃料油的报价均下降，其中对380-cSt燃料油的主要报价介于每吨较新加坡报价贴水5-6.25美元，对180-cSt燃料油的报价介于每吨较新加坡报价贴水4-5.25美元。

消息人士表示，相较于昨日，对两个级别燃料油报价都要低出大约2-3美元。

380-cSt燃料油贴水走阔1.30美元至每吨较新加坡报价贴水3.74美元。

类似的是，180-cSt燃料油贴水下跌0.98美元至每吨较新加坡报价贴水3.56美元，创下3月1日以来最低。

一位驻新加坡的衍生品交易员说，在互换市场上，洲际交易所即期6月黏度差合约，即180-cSt燃料油和380-cSt燃料油之间的价差，从前一日的5.50美元降至每吨4.75美元。

新加坡现货市场上报告有两笔现货交易。(完)

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