国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至近17个月低点，供应充足无缓解迹象

路透新加坡6月1日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至近17个月低点每吨46.48美元，交易员表示，因供给充足短期内没有缓解的迹象。

韩国的韩华道达尔求购7月下半月到岸大山的石脑油，但结果未知。

这是韩国首个求购7月下半月船货的买家，两天前该公司曾购买了一艘7月上半月到岸大山的船货。

交易员表示，日本贸易商丸红周二晚些时候从印度巴拉特石油买入3万吨石脑油，6月24-26日从孟买装船，价格为离岸价(FOB)每吨较中东报价升水不到2美元。

路透数据显示，这不仅大幅低于巴拉特石油之前卖出4月船货获得的每吨溢价14美元的价格，而且是该公司2015年1月以来的最低售价。

“有太多的供给进入亚洲，且亚洲地区炼厂的供给也太多了，”一位北亚的交易员表示。

交易员表示，近期裂解装置停产影响了台湾、韩国和印尼的原油加工量，这也使卖家面临的困境雪上加霜。

亚洲汽油裂解价差处在三周低点每桶7.73美元，因供给充裕。但现货交投活跃，总计35万桶汽油在新加坡市场成交。

这是4月26日以来最高的单日成交量，当时是55万桶。

周三维多和壳牌各买入两艘船货，Socar则卖出三艘。

贡渥和道达尔也出现在现货市场上。

交易员表示，一些在新加坡和马来西亚海域储存汽油的油轮卸货，因在船舶上储油已不再经济。(完)

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