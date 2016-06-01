国际油市：上周美国原油库存增加240万桶，预期为减少250万桶-API

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
路透纽约6月1日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外增加，而汽油和馏分油库存下降。
API公布，截至5月27日当周，美国原油库存增加240万桶，至5.392亿桶，路透调查的分析师预计为减少250万桶。库欣原油库存减少100万桶。
API称，上周汽油库存减少150万桶，分析师预估为减少15.7万桶。
上周馏分油库存减少120万桶，分析师预估为减少89.1万桶。
上周美国原油进口增加73.1万桶，至800万桶/日。(完)
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。