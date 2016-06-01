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货币新闻 | 2016年 6月 2日 星期四 04:41 BJT

国际油市：上周美国原油库存增加240万桶，预期为减少250万桶-API

路透纽约6月1日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外增加，而汽油和馏分油库存下降。

API公布，截至5月27日当周，美国原油库存增加240万桶，至5.392亿桶，路透调查的分析师预计为减少250万桶。库欣原油库存减少100万桶。

API称，上周汽油库存减少150万桶，分析师预估为减少15.7万桶。

上周馏分油库存减少120万桶，分析师预估为减少89.1万桶。

上周美国原油进口增加73.1万桶，至800万桶/日。(完)

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