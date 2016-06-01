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亚洲 | 2016年 6月 2日 星期四 06:23 BJT

****澳新经济指标预测--6月2日-6月9日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：   

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值       前值     

    5月30日当周
    
    6月1日(三)
    2330 澳洲AIG制造业指数                         5月           --        53.4
    
    6月2日(四)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                      4月         +0.3%      +0.4%
    0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)            4月     逆差20.00  逆差21.63
             商品和服务进口                                      --       +1.0%
             商品和服务出口                                      --       +4.0%
    
    6月2-3日
    2330 澳洲AIG服务业指数                         5月           --        49.7
    
    6月3日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    6月6日当周
    
    6月6日(一)
    0100 澳洲MI通胀指标(较前月)                    5月           --       +0.1%
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                       5月           --       -6.2%
                网路招聘广告                                     --       -0.7%
    6月6-7日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                         5月           --        50.8
    
    6月7日(二)
    0430 澳洲央行利率决定                          6月           --       1.75%
    2245 新西兰制造业销售                       第一季           --       +1.3% 
    
    6月8日(三)
    0130 澳洲房屋融资                             4月            --       -0.9%
             投资性房屋融资                                      --       +1.5%
    2100 新西兰央行利率决议                                      --       2.25%
    
    6月9日(四)
    2100 新西兰电子卡零售销售(较前月)             5月            --       +0.9%
                             (较前季)                            --       +7.8% (完)
        
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 李婷仪 审校 郑茵)

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