日韩经济指标预测--6月2日-6月9日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月30日当周 6月1日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.7% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,840 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超404 6月2日(四) 0500 日本消费者信心指数 5月 -- 40.8 6月3日(五) 0000 日本加班工资 4月 -- -0.2% 6月6日当周 6月6日(一) 2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 -- 12,625 6月7日(二) 0500 日本同时指标 4月 -- 升0.5 领先指标 -- 降0.5 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +2.2% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 4月 -- 盈余29,804 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 -- +1.7% GDP(较前季) -- +0.4% 6月8日(三) -- 日本服务业景气判断指数 5月 -- 43.5 0300 韩国L货供额(较上年同期) 4月 -- +8.4% 2350 日本核心机械订单(较前月) 4月 -- +5.5% (较上年同期) -- +3.2% 6月9日(四) -- 韩国央行利率决定 6月 -- 1.5% 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 5月 -- -0.3% (较上年同期) -- -4.2% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结