标售日 发行种类 宣布日 结算日 06/06/2016 13周和26周期国库券 06/02/2016 06/09/2016 06/07/2016 三年期公债 06/02/2016 06/15/2016 06/07/2016 四周期国库券 06/06/2016 06/09/2016 06/08/2016 10年期公债 06/02/2016 06/15/2016 06/09/2016 30年期公债 06/02/2016 06/15/2016 06/13/2016 13周和26周期国库券 06/09/2016 06/16/2016 06/14/2016 四周期国库券 06/13/2016 06/16/2016 06/20/2016 13周和26周期国库券 06/16/2016 06/23/2016 06/21/2016 52周期国库券 06/16/2016 06/23/2016 06/21/2016 四周期国库券 06/20/2016 06/23/2016 06/22/2016 两年期浮息债券 06/16/2016 06/24/2016 06/23/2016 30年期TIPS 06/16/2016 06/30/2016 06/27/2016 13周和26周期国库券 06/23/2016 06/30/2016 06/27/2016 两年期公债 06/23/2016 06/30/2016 06/28/2016 四周期国库券 06/27/2016 06/30/2016 06/28/2016 五年期公债 06/23/2016 06/30/2016 06/29/2016 七年期公债 06/23/2016 06/30/2016 07/05/2016 13周和26周期国库券 06/30/2016 07/07/2016 07/06/2016 四周期国库券 07/05/2016 07/07/2016 07/11/2016 13周和26周期国库券 07/07/2016 07/14/2016 07/12/2016 三年期公债 07/07/2016 07/15/2016 07/12/2016 四周期国库券 07/11/2016 07/14/2016 07/13/2016 10年期公债 07/07/2016 07/15/2016 07/14/2016 30年期公债 07/07/2016 07/15/2016 07/18/2016 13周和26周期国库券 07/14/2016 07/21/2016 07/19/2016 52周期国库券 07/14/2016 07/21/2016 07/19/2016 四周期国库券 07/18/2016 07/21/2016 07/21/2016 10年期TIPS 07/14/2016 07/29/2016 07/25/2016 13周和26周期国库券 07/21/2016 07/28/2016 07/25/2016 两年期公债 07/21/2016 08/01/2016 07/26/2016 五年期公债 07/21/2016 08/01/2016 07/26/2016 四周期国库券 07/25/2016 07/28/2016 07/28/2016 两年期浮息债券 07/21/2016 08/01/2016 07/28/2016 七年期公债 07/21/2016 08/01/2016 08/01/2016 13周和26周期国库券 07/28/2016 08/04/2016 注：TIPS为通胀保值债券。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (整理 徐文焰；审校 龚芳)