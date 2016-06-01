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债券 | 2016年 6月 2日 星期四 06:26 BJT

美国债市：公债发行日程表

标售日          发行种类                 宣布日         结算日
 06/06/2016      13周和26周期国库券       06/02/2016     06/09/2016 
 06/07/2016      三年期公债               06/02/2016     06/15/2016 
 06/07/2016      四周期国库券             06/06/2016     06/09/2016 
 06/08/2016      10年期公债               06/02/2016     06/15/2016 
 06/09/2016      30年期公债               06/02/2016     06/15/2016 
 06/13/2016      13周和26周期国库券       06/09/2016     06/16/2016 
 06/14/2016      四周期国库券             06/13/2016     06/16/2016 
 06/20/2016      13周和26周期国库券       06/16/2016     06/23/2016 
 06/21/2016      52周期国库券             06/16/2016     06/23/2016 
 06/21/2016      四周期国库券             06/20/2016     06/23/2016
 06/22/2016      两年期浮息债券           06/16/2016     06/24/2016
 06/23/2016      30年期TIPS               06/16/2016     06/30/2016
 06/27/2016      13周和26周期国库券       06/23/2016     06/30/2016
 06/27/2016      两年期公债               06/23/2016     06/30/2016
 06/28/2016      四周期国库券             06/27/2016     06/30/2016
 06/28/2016      五年期公债               06/23/2016     06/30/2016
 06/29/2016      七年期公债               06/23/2016     06/30/2016
 07/05/2016      13周和26周期国库券       06/30/2016     07/07/2016
 07/06/2016      四周期国库券             07/05/2016     07/07/2016
 07/11/2016      13周和26周期国库券       07/07/2016     07/14/2016
 07/12/2016      三年期公债               07/07/2016     07/15/2016
 07/12/2016      四周期国库券             07/11/2016     07/14/2016
 07/13/2016      10年期公债               07/07/2016     07/15/2016
 07/14/2016      30年期公债               07/07/2016     07/15/2016
 07/18/2016      13周和26周期国库券       07/14/2016     07/21/2016
 07/19/2016      52周期国库券             07/14/2016     07/21/2016
 07/19/2016      四周期国库券             07/18/2016     07/21/2016
 07/21/2016      10年期TIPS               07/14/2016     07/29/2016
 07/25/2016      13周和26周期国库券       07/21/2016     07/28/2016
 07/25/2016      两年期公债               07/21/2016     08/01/2016
                                                         
 07/26/2016      五年期公债               07/21/2016     08/01/2016
                                                         
 07/26/2016      四周期国库券             07/25/2016     07/28/2016
                                                         
 07/28/2016      两年期浮息债券           07/21/2016     08/01/2016
                                                         
 07/28/2016      七年期公债               07/21/2016     08/01/2016
                                                         
 08/01/2016      13周和26周期国库券       07/28/2016     08/04/2016
    注：TIPS为通胀保值债券。(完)  
    
      
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (整理 徐文焰；审校 龚芳)

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