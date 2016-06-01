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市场报道 | 2016年 6月 2日 星期四 07:09 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月2日-6月9日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值         

    5月30日当周       
    
    6月2日(四)    
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)           5月         --       65,141
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                5月     增加17.5   增加15.6
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           5月28日当周      27.0        26.8
                 四周均值(万人)                                   --       27.850
                 续请失业金人数(万人)           5月21日当周     215.0       216.3
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数       5月         --        724.4
    
    6月3日(五)
    1230 美国非农就业岗位(万人)                       5月    增加16.2    增加16.0
             民间就业岗位(万人)                              增加15.2    增加17.1
             制造业就业岗位(万人)                          　 减少0.1     增加0.4
             政府部门就业岗位(万人)                               --      减少1.1
             失业率                                              4.9%        5.0%
             平均时薪(较前月)                                   +0.2%       +0.3%
             每周平均工时                                        34.5        34.5
             劳动力就业参与率                                     --        62.8%
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                     4月     逆差413     逆差404
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                       4月    逆差24.5    逆差34.1
               出口(亿加元)                                       --        409.9
               进口(亿加元)                                       --        444.0
    1230 加拿大劳动生产率(较前季)                   第一季      +0.4%       +0.1%
    1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       5月终值        --         51.2
                   综合PMI                                        --         50.8
    1400 美国工厂订单(较前月)                         4月       +1.9%       +1.5%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                           --        +1.0%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)          4月修正值        --        +3.4%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         --        +0.4%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --        +3.7%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --        -0.8%
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数            5月       55.5         55.7
                              企业活动分项指数                    --         58.8
                              就业分项指数                        --         53.0
                              新订单分项指数                      --         59.9
                              投入物价分项指数                    --         53.4
    
    6月6日当周
    
    6月6日(一)
    1400 美国就业趋势指数                            5月          --        128.3
    
    6月7日(二)        
    1230 美国单位劳工成本                     第一季修正值 　　　+4.1%      +4.1%
             非农业生产力                                        -0.6%      -1.0%
    1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI)               5月           --        50.6
                   经季节调整PMI                                   --        53.1
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                      4月     增加202.5  增加296.7
    
    6月8日(三)
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                    5月          --        19.15
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                      4月          --        -7.0%
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                   4月          --        575.7    
    1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       6月          --        56.10
    1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数     6月          --         52.9   
    
    6月9日(四)  
    1230 加拿大产能利用率                         第一季          --        81.1%
    1230 加拿大新屋价格指数                          4月          --        +0.2%
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)                  4月        +0.1%       +0.1%
             趸售销售(较前月)                                     --        +0.7%
    (完)
          
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 戴素萍 审校 于春红)

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