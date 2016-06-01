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市场报道 | 2016年 6月 2日 星期四 07:22 BJT

路透调查：上周美国原油库存料连二周下降，油品库存或也减少

路透6月1日 - 周三公布的路透调查显示，美国上周商业原油库存料连续第二周下降，馏分油和汽油库存也可能减少。

九名受访分析师平均估计，5月27日止当周美国原油库存料减少250万桶。本次调查是在美国石油协会(API)与美国能源部下属的能源资料协会(EIA)公布一周库存报告之前进行的。

API公布，截至5月27日当周，美国原油库存增加240万桶，至5.392亿桶，路透调查的分析师预计为减少250万桶。库欣原油库存减少100万桶。 。EIA将在周四1500GMT公布库存数据。

EIA上周公布，截至5月20日止当周，美国原油库存 减少420万桶，分析师原先预估为减少250万桶。

本次路透调查显示，美国上周汽油库存 可能减少20万桶；包括取暖油和柴油在内的馏分油库存 可能亦减少90万桶。

调查显示，炼厂产能利用率 料由前一周的89.7%上升0.8个百分点。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)

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