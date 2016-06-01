金砖国家：6月1日股汇市收盘纵览

路透6月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月1日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.03%，报807.22点。

中国股市：沪综指小幅收跌，经济数据平稳大盘缩量震荡整理

中国汇市：人民币收盘转跌为升挑战年内低点未果，短期料仍偏弱

香港股市：小幅收低，结束五连涨

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巴西股市：上涨逾1%，表现优于区域股市，上日大跌5%的Banco Bradesco反弹回升，带动指数走高。指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.12%，报49,012.652点。

巴西汇市：盘中呈现拉锯，虽然第一季经济萎缩幅度小于预期，但交易商对该国经济前景仍存疑。分析师指出，数据市受到政府支出增加所提振，但未来数月相关效应料将转淡。雷亚尔兑美元 收报3.5867/79，上日收报3.6118/23。

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南非股市：收低，Nampak带头下挫，该公司放弃派发股利以保留现金；盘势普遍偏弱，因绩优股大涨过后遭遇获利了结。指标Top-40指数 收盘下跌0.97%，报47,510.07点；大盘综合指数 收盘下跌0.72%，报53,518.36点。

南非汇市：兰特走坚，投资者等待周五的标普对南非信贷评等评估

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印度股市：创下10月底以来新高，在数据显示3月当季经济成长力道高过预期之后，ITC等消费性需求相关个股上扬。BSE指数 收盘上涨0.17%，报26,713.93点；NSE指数 收盘上涨0.24%，报8,179.95点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.445/67.455，上日收报67.26/67.27。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.53%，报890.52点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.79%，报466.75点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.66%，报67.14；卢布兑欧元 贬值1.15%，报75.075。(完)