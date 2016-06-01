《中国报摘》--中国证券报6月2日

* 头版头条:

--中国下半年经济仍面临一定下行压力，托底经济需要积极财政政策持续发力。业内人士表示，调控政策将向“宽财政+稳货币”转变，下半年财政政策将发挥更大作用。具体来看，积极财政政策将持续在减税降费、优化支出结构和加大财政资金统筹使用等方面加大力度，提高在教育、医疗、农业和节能环保等领域的支持。

* 其他:

--中国政法大学破产法与企业重组研究中心主任李曙光撰文指出，在全面深化改革、加强供给侧结构性改革的今日，启动破产法修改工作、完善市场化退出机制已成为迫切需要。建议从五个方面入手启动破产法修改工作，完善市场化退出机制，其中包括设立“金融机构破产”专章，规定金融机构破产各方面的特殊问题。

--欣泰电气 发布公告称，公司涉嫌欺诈发行及信息披露违法违规案已由证监会调查完毕，证监会依法拟对欣泰电气及相关责任人作出行政处罚和市场禁入措施。业内人士分析称，其将成为中国证券市场第一家因欺诈发行被退市的上市公司。

--保监会近日发布通知，要求各保险资管公司清理规范银行存款等通道类业务。