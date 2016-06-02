港报社评：批评接受立场依旧，水务改革可寄厚望？--明报6月2日

政府就回应食水含铅超标调查委员会的报告（下称报告），召开跨部门记者会，由政务司长林郑月娥统率，会上有两名局长和两名署长自我检讨、声声致歉。不过，这一幕公开交代过后，市民最关心的食水安全问题并无答案，特别是报告猛批的水务官员仍然主持工作。以有关官员对报告＂批评接受，立场依旧＂的虚与委蛇取态，是否适宜领导水务改革、有没有能力修补千疮百孔的水务漏洞，是一大疑问。

食水含铅超标事态，在调委会发表报告之后已经起了变化。报告发表前后，性质虽然都关乎食水安全，但是之前就含铅情况、技术操作以至责任事宜等，都各说各话。当局对不同意见间或贴上政治化标签，加上政府掌握行政优势，在缺乏更多资料披露情况下，即使政团和个别议员再努力，都未能推进事态。报告发表之后，事态不一样了，调委会对各方面情况都有定论，又有具体建议，事态不能停留在口舌之争，当局必须以具体做法回应。因此，食水含铅超标事态已经超逾当局与民间角力，而是当局受制于报告，公衆会以报告为准则来量度当局是否完成水务改革，使市民毋须再担心食水危害健康。

铅水事态发展，当局需要应对的已经不一样，而现在的水务官员参与改革，难予人有信心，当局须调整阵容。水务官员成为负面因素，主要是基于两点。首先，报告对水务署抽取样本测试，直指＂对调查内部供水系统是否含铅，毫无用处＂，水务官员虽然表示接受调委会的批评及意见，但是坚持＂经彻底冲透＂取样的做法，并无不妥。政府成立了5人专家小组，研究包括取样规程，若专家小组提出的规程与＂经彻底冲透＂抵触，岂非掴了本港水务最高负责人一巴掌，有可能出现吗？

另外，调委会报告严厉批评水务署推卸责任，指出食水含铅超标揭发之后，它不思汲取教训，反而修订《水安全计划》，撤回水务署应负的责任。水务官员就食水出事后，淡化水务署在食水安全角色和责任的做法，有一些说辞讲得含混不清，总的而言是否定批评。调委会的指控时序清楚，改动白纸黑字，证据确凿，水务官员却在衆目睽睽下另说一套，则这样做水务最高负责人对未来的水务改革，谁可以保证不会构成消极因素？ 报告除了多处批评水务署失职卸责，对＂现任水务署署长＂的批评也十分不客气，包括认为署长在水质科学方面的专业知识可能不足，取样规程则坚持己见，多次失去修订匡正的机会。调委会这些批评，涉及署长的能力和行事，实际上反映了对署长的不信任。调委会其中一项建议是全面为公屋住户测试食水，并指定采用包括收集静水样本；全面验水是非同小可的举措，可能引发的后续跟进规模之大，难以想像。调委会这项建议，或许是反映对水务署的做法丧失信心，要求政府从头做起，避免公屋居民继续受铅水荼毒。

上一阶段确定有11条公共屋邨受超标铅水影响，涉及近3万住户，政府已经承诺为住户更换水管，只要稍为思量一下，会惊觉更换工程是近乎不可能的任务。因为受影响住户，室内室外水管都要更换，位处外墙等水管还好办，室内水管则涉及拆卸装修。即使更换了水管，重新装修由谁负责？若政府只管更换水管，装修由住户自理，反弹必然强烈；然则由政府负责跟进装修，则应该做到哪一个标准等等，都涉及大量问题。即使更换水管和跟进装修都由政府＂一脚踢＂，然则工程期间单位无法居住，怎样安排住户短暂住宿，又不至影响他们的正常上班、上学和生活，可预见安排解决绝非易事。

可以说，调委会提出屋邨全面验水的建议，对政府是严峻挑战。设若政府不接招，拒绝建议，那就要有一套合情合理解说，才可使市民信服；设若政府接招，而且收集静水样本测试，则可预见受影响屋邨和住户有很大可能增加，届时事态情况如何，难以想像。铅水事态已经发展到政府不能单靠行政优势驾驭，涉及政治、社会、民生交互影响的复杂景况。要打好这一仗，政府必先整饬队伍，对于能力不足、曾经临阵脱逃的人，必须清理出队伍，即使基于官僚伦理，容许他们留在公务队伍苟享，但是也不应该涉及水务改革事务。政府在铅水此事上，若做到选贤与能，起码可以挽回公衆一点信心。（完）

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