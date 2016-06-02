港报社评：重视铅水报告意见，尽快跟进改善措施--文汇报6月2日

日前公布的铅水报告批评水务署的验水方式低估食水含铅的问题，建议政府再为全港用户验水。发展局局长陈茂波昨日表示，政府认为目前并无迫切性，会等待专家小组研究决定后才再进行。铅水报告综合各方意见，作出客观结论，具有公信力。政府除了向公众道歉之外，目前应该做的事，一是根据报告，尽快落实可以即时兑现的建议；二是对于目前暂不能落实的，要拿出具体时间表；三是政府认为无必要的，则要作出充分可信的说明，以回应公众期待，消除公众疑虑。总而言之，政府有必要根据铅水报告的建议，迅速回应，全面改善，才能不负铅水调查的初衷，挽回市民对食水安全的信心。

铅水事件引起全港高度关注。特首梁振英宣布成立独立调查委员会，针对事件进行独立全面的调查。委员会由高等法院原讼庭法官及前申诉专员出任主席及成员，聘请英美的专家协助委员会履行职责及在聆讯中担任专家证人。委员会负责三方面的工作：确立公共屋邨食水含铅超标的成因；检讨和评定本港食水现行的规管及监察制度是否适当；就本港食水安全提出建议。委员会的权力来源、成员组成和工作目标，足以反映其权威性、专业性，所作调查有的放矢。

经过大半年的调查，委员会进行过多场聆讯，传召过水务署、房屋署、总承建商、水管工程分判商和持牌水喉匠等各方人士，听取不同意见，经过总结，日前公布调查报告，指出持份者集体失职，审查制度沦为纸上制度，市民深受其害。报告就如何确保香港食水安全提出多项建议，包括为全港屋邨验水。应该说，报告的结论公正中立，指出了导致铅水问题的根源，以及解决问题的方向，符合公众的期望，值得政府高度重视。

前日，被报告点名批评的多个政府部门负责人，在记者会上逐一向市民致歉。但是，仅仅道歉显然不够，更不代表事件告一段落，政府必须对报告提出的建议和指引作出实质性的处置，才能令市民信服。如果政府一方面表示全面接纳报告，包括重视报告提出为全港屋邨验水的建议，但另一方面又认为无验水的迫切性，岂不是自相矛盾？

政府现在又准备成立专家小组，再就本港水质标准、水质规管等事宜向政府提供意见。等专家小组在6至9个月后拿出具体方案，政府再决定如何验水。这是否意味着铅水独立调查委员会完成的报告不够专业，不够权威？市民对食水安全高度关注，政府不按照报告立即展开有效的补救，增设再多的专家小组，进行再多的调查，对解决市民的燃眉之急于事无补，只会增加市民对政府的负面观感，质疑政府解决铅水问题有几多真心？

铅水报告已经得出专业性、权威性的结论，政府按照报告的建议尽快落实，报告才有意义。现在的关键是，对于报告的建议，有哪些可以立即做，政府应马上着手落实，不应以任何理由拖延；哪些目前有困难，做不到的，政府要向公众坦诚交代，并交出落实的时间表，争取市民理解；至于政府认为无必要的，就要拿出充分、科学、可信的理据，让市民放心安心，相信政府不是逃避责任。（完）

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