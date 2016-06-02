《全球重要经济事件一览表》--6月2日-6月9日

中国金融：银监会将制定新设债转股机构试点管理办法，确保债权真实出售--财新
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
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6月2日(四)
--中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄能源合作委员会第十三次会议并出席第二届中俄中小企业实业论坛，访问阿塞拜疆、格鲁吉亚和亚美尼亚，至6月7日。
北京--中国资本市场峰会。
宁波市--中国国家发改委主办的“APEC城镇化高层论坛2016”(至3日)。
纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利主持纽约经济俱乐部午餐会，与Alphabet执行董事长施密特(Eric Schmidt)会面(1530)。
美国切斯努特山--美国前财长萨默斯在一次会议上发表演说(1245)。
美国切斯努特山--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在一次会议上发表演说(1700)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔出席证券业及金融市场协会的一场讨论会(1235)。
首尔--美国财长杰克卢访问韩国(至6月4日)。
北京--中国外交部就即将于6月6-7日举行的年度中美战略与经济对话召开简报会，中国财政部副部长朱光耀将参加(0130)。
伦敦--英国央行总裁卡尼召开记者会，展示新版5英镑钞票(1300)。
布鲁塞尔--欧元集团主席迪塞尔布洛姆在欧洲商业峰会期间举行记者会(1200)
日本钏路--日本央行审议委员佐藤健裕对当地商界领袖讲话。
维也纳--欧洲央行管委会会议，之后宣布利率决定(1145)，央行总裁德拉吉召开记者会(1230)。
维也纳--欧洲央行总裁德拉吉和奥地利央行总裁诺沃特尼在奥地利央行成立200周年纪念仪式上发表讲话。
斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克发表演说(0705)。
加拿大新斯科舍--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表讲话(1445)。
奥斯陆--挪威统计局公布最新经济预估。
马德里--西班牙代理经济部长德金多斯(Luis de Guindos)主持召开西班牙-美国商业论坛(0700)。
阿姆斯特丹--荷兰央行公布半年度经济预估(1530)。
6月3日(五)
中国西安--20国集团(G20)农业部长会议。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德就经济情势及货币政策发表演说(1630)。
伦敦--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参加Global Interdependence Center举办的有关货币政策的会议(0745)。
首尔--美国财长杰克卢会见韩国企划财政部长官柳一镐(0830)。
斯德哥尔摩--瑞典央行举办主题为“重新思考央行职责”的会议(至6月4日)。
瑞典桑德港--瑞典央行副总裁扬松发表演说(0915)。
法兰克福--德国央行发布最新经济预估(0630)。
6月4日(六)
斯德哥尔摩--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特参加瑞典央行举办的讨论会，主题为“宏观稳定与金融稳定之间的关联”(0700)。
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹发表演说(1615)。
6月5日(日)
深圳--第十八届中国风险投资论坛。
6月6日(一)
北京--第八轮中美战略与经济对话暨第七轮中美人文交流高层磋商(至6月7日)。中国国家主席习近平特别代表国务院副总理汪洋、国务委员杨洁篪将与美国总统奥巴马特别代表国务卿克里、财政部长杰克卢共同主持本轮对话。
费城--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表演说(1630)。
赫尔辛基--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦出席 Global Interdependence Center的中央银行系列讨论会(0615)。
法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在ESRB国际会议发表演说(0800)。
奥地利布雷根茨--奥地利财长谢林会见记者(1600)。
6月7日(二)
澳门--太湖世界文化论坛第四届年会(至9日)。论坛主题为“合力建设人类命运共同体的新文明”；中国国家领导人和外国政要、国内外著名专家、中外企业领军人物、国际组织代表、新闻媒体将出席。
法兰克福--欧洲央行公布2016年经济趋同报告(0800)。
悉尼--澳洲央行举行议息会议(0430)。
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至6月8日)。
6月8日(三)
首尔--国际货币基金组织(IMF)官员与韩国当局举行年度磋商后召开记者会(0600)。
多伦多--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)在经济学人杂志主办的创新峰会上发表演讲。
惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明及利率决定(2100)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2200)。
6月9日(四)
首尔--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决定(0100)。
布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在2016年布鲁塞尔经济论坛讲话。
日本秋田--日本央行副总裁中曾宏对当地企业领袖讲话。
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就芬兰经济与欧洲央行货币政策发表讲话(0800)。
渥太华--加拿大央行公布金融体系发展检视报告(1430)。随后央行总裁波洛兹和高级副总裁威尔金斯举行记者会(1515)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 白云)
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。
路透上海1月17日 - 中国央行公开市场周二单日净投放2,700亿元创近四年新高，但银 行间市场资金吃紧势头并未得到有效缓解。因缴税因素仍存，且春节渐近提现压力开始显现 。 交易员称，除国开行外，其他大型银行出资十分有限，不少股份制亦存在较大资金缺口 。加之未来两日连续有MLF将到期，机构只能盼望央行通过公开市场逆回购或MLF等继续施以 援手。 央行公开市场周二共进行3,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期 2,300亿元。据此计算，单日净投放规模2,700亿元，创近四年新高。 上海一银行交易员表示，“感觉现在还是(资金)总量不太够，提现，缴税这些都没法预 测到底会有多少。” 她并指出，根据往年经验，春节前资金趋紧也很正常，央行会根据情况加以调节。只是 在调节过程中，可能会因时滞或传导渠道等非主观原因而产生波动，但总的来说应该不会有 大碍。 至于此前监管层可能控制同业存单(NCD)占比等传言，交易员认为，目前还无法确定该 消息真假。如果真的加以规范，倚重NCD扩
即便分析师认为英国今年物价上涨将导致成本增加，进而对预算构成压力， 但普华永道称，41%的英国企业对近期的营收增长充满信心。